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23 мая 2019, четверг, 22:21 41
Силовые структуры 2019-05-23T22:44:34+03:00
Українські Новини
Видео дня: "Черные береты" отметили День морской пехоты роликом зрелищных тренировок

Видео дня: "Черные береты" отметили День морской пехоты роликом зрелищных тренировок

Сегодня, 23 мая, в Украине празднуется День морской пехоты.

Соответствующее видео в честь праздника опубликовала Операция объединенных сил на YouTube-канале.

На странице Генерального штаба ВСУ в соцсети Facebook также опубликовано поздравление начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил с Днем морской пехоты Руслана Хомчака.

"Уважаемые боевые друзья! Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником! Морская пехота Украины - является уникальной по своим задачам и возможностям составляющей украинской армии, которая присуща только мощным армиям мира. Несмотря на все трудности, в короткое время были восстановлены и созданы новые бригады и подразделения, поступило новое вооружение и техника, в боях с российским агрессором возмужала новая формация украинских командиров, свободных от имперских духовных скрепов, началось сотрудничество с нашими союзниками и партнерами. И поэтому сегодня морская пехота Украины является мощным и надежным инструментом отпора врагу", - сказано в поздравлении.

Также Хомчак выразил всему личному составу и ветеранам морской пехоты Украины искреннюю благодарность за самоотверженную службу украинскому народу, верность военной присяге и готовность выполнить поставленные задачи в любых условиях.

День морской пехоты - профессиональный праздник военнослужащих морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, который отмечается ежегодно 23 мая.

Праздник основан в 2014 году, и в 2014-2017 годах отмечался 16 ноября. Действующая дата празднования 23 мая установлена ​​от 2018 Указом Президента Украины № 145/2018 "О Дне морской пехоты Украины".

Именно 23 мая 1918 года гетман Скоропадский издал указ Украины по Морскому ведомству "О начале формирования бригады морской пехоты в составе трех полков для несения службы".

Как сообщали Українські Новини, оркестр морпехов записал драйвовую рок-песню.

Также в Николаеве объятиями и цветами встретили морпехов, вернувшихся из зоны ООС. Ранее морские пехотинцы отработали ночное десантирование в рамках Sea Breeze-2018.

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