На Донбасі поранені три українських військових

Бойовики 9 разів обстріляли позиції підрозділів Операції Об'єднаних сил (ООС) у п'ятницю, 25 жовтня, 3 українських військовослужбовців поранено.Про це йдеться в повідомленні пресцентру ООС, передають Українські Новини."Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 9 разів порушили режим припинення вогню. Супротивник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених "мінськими домовленостями" мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - сказано в ньому.У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил біля Новомихайлівки, Красногорівки, Водяного, Лебединського.У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти 4 рази обстріляли українські позиції біля Новозванівки, Хутора Вільного і Луганського.1 українського військовослужбовця було поранено в результаті обстрілу, 2 - в результаті підриву на розтяжці.Як повідомляли Українські Новини, 23 жовтня на Донеччині загинув український військовий. Раніше бойовики спеціально обстріляли ділянку розведення сил із забороненої зброї. Тим часом Зеленський зустрівся зі Штайнмаєром в Японії, там вони поговорили про Донбас.