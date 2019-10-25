На Донбасі поранені три українських військових

Бойовики 9 разів обстріляли позиції підрозділів Операції Об'єднаних сил (ООС) у п'ятницю, 25 жовтня, 3 українських військовослужбовців поранено.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру ООС, передають Українські Новини.



"Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 9 разів порушили режим припинення вогню. Супротивник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених "мінськими домовленостями" мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - сказано в ньому.



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил біля Новомихайлівки, Красногорівки, Водяного, Лебединського.



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти 4 рази обстріляли українські позиції біля Новозванівки, Хутора Вільного і Луганського.



1 українського військовослужбовця було поранено в результаті обстрілу, 2 - в результаті підриву на розтяжці.



Як повідомляли Українські Новини, 23 жовтня на Донеччині загинув український військовий.



Раніше бойовики спеціально обстріляли ділянку розведення сил із забороненої зброї.



Тим часом Зеленський зустрівся зі Штайнмаєром в Японії, там вони поговорили про Донбас.