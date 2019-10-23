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23 октября 2019, среда, 23:00 181
Силовые структуры 2019-10-23T23:05:37+03:00
Українські Новини
На Донбассе погиб украинский военный

На Донбассе погиб украинский военный

война на Донбассе, Ситуация в зоне ООС, погиб военный

1 украинский военный погиб в результате обстрелов в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) в среду, 23 октября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

Согласно ему, старшина 2-й гаубичной артиллерийской батареи Дмитрий Антыков погиб во время выполнения боевого задания на передовой.

МВД выразило соболезнования жене, друзьям и близким военного.

Как сообщали Українськi Новини, во вторник, 22 октября, в результате боевых действий в зоне проведения Операции объединенных сил погиб от смертельного пулевого ранения 35-летний сержант 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода Виталий Носкевич.

Также 19 октября в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня. Был ранен один украинский военный.

Ранее на Донбассе снайпер боевиков убил украинского военного.

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