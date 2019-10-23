Зеленский встретился со Штайнмайером: говорили о Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Японию встретился с Президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Об этом говорится на сайте Президента.

Стороны обсудили нынешнюю ситуацию в Донбассе.

"Достижение мира на Донбассе и завершения кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды. Искренне благодарен вам за приложенные усилия для политико-дипломатического урегулирования войны в Донбассе, постоянное внимание к вопросу восстановления территориальной целостности Украины", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Лидеры стран согласились, что Нормандский формат сегодня является ключевым для прекращения агрессии против Украины, и встреча должна быть проведена в ближайшем будущем.

"Украина выполнила свою часть для возобновления работы "Нормандской четверки". Рассчитываем на проведение встречи лидеров "Нормандской четверки" в ближайшее время, ведь все преграды устранены", - отметил Зеленский.



Как сообщали Українські Новини, 1 октября Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера" и пообещал, что капитуляции не будет.



Также ТКГ договорилась о разведении войск в районе Золотого и Петровского.



Тем временем "формулу Штайнмайера" поддержали в НАТО.