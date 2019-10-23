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23 октября 2019, среда, 08:55 578
Внешняя политика 2019-10-23T08:56:48+03:00
Українські Новини
Зеленский встретился со Штайнмайером: говорили о Донбассе

Зеленский встретился со Штайнмайером: говорили о Донбассе

Япония, Донбасс, Франк-Вальтер Штайнмайер, Владимир Зеленский, формула Штайнмайера
Зеленский и Штайнмайер. Фото: Офис Президента
Зеленский и Штайнмайер. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Японию встретился с Президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Об этом говорится на сайте Президента.

Стороны обсудили нынешнюю ситуацию в Донбассе.

"Достижение мира на Донбассе и завершения кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды. Искренне благодарен вам за приложенные усилия для политико-дипломатического урегулирования войны в Донбассе, постоянное внимание к вопросу восстановления территориальной целостности Украины", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Лидеры стран согласились, что Нормандский формат сегодня является ключевым для прекращения агрессии против Украины, и встреча должна быть проведена в ближайшем будущем.

"Украина выполнила свою часть для возобновления работы "Нормандской четверки". Рассчитываем на проведение встречи лидеров "Нормандской четверки" в ближайшее время, ведь все преграды устранены", - отметил Зеленский.


Как сообщали Українські Новини, 1 октября Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера" и пообещал, что капитуляции не будет. 

Также ТКГ договорилась о разведении войск в районе Золотого и Петровского.

Тем временем "формулу Штайнмайера" поддержали в НАТО.

Больше новостей о: Япония Донбасс Франк-Вальтер Штайнмайер Владимир Зеленский формула Штайнмайера

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