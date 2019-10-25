Є домовленість про повний перезапуск відносин України з НАТО, - міністр оборони

Міністр оборони України Андрій Загороднюк анонсував рішення Північноатлантичного альянсу і України про новий формат відносин, яке приймуть найближчим часом. Про це він сказав на зустрічі з журналістами в кінці візиту в штаб-квартиру НАТО, передає "Європейська правда". "Ми перезапускаємо формат роботи з НАТО, робимо його більш практичним", - сказав Загороднюк. Міністр наголосив, що домовленість про це була досягнута під час візиту, тому її документальне оформлення ще не завершено. Наступного тижня, під час візиту Північноатлантичної ради в Україну це рішення також ще не буде документально затверджуватися. "Буде документ, але ми його не встигнемо зробити так швидко, на наступному тижні. Ми розраховуємо, що перші документи будуть підписані в цьому році", - додав міністр. За словами Загороднюка, в рамках нового формату всі існуючі програми співпраці України і НАТО будуть зведені в одну програму. "НАТО ввело підхід "одна країна - один план", тому підтримка України буде надаватися в рамках однієї програми. Ми станемо першою країною, яка буде рухатися відповідно до цього підходу", - заявив міністр оборони. Він також зазначив, що Річна національна програма (РНП) у рамках нового підходу залишиться. "РНП залишається, тому що це, по суті, є внутрішнім, одностороннім документом. А нова програма буде стосуватися двосторонньої взаємодії України з НАТО", - пояснив він.Як повідомляли Українські Новини, в НАТО відхилили доповідь про санкції проти країн-агресорів після зауважень української делегації. Також стало відомо, що в кінці жовтня в Україну приїдуть представники керівництва НАТО.Крім того, "формулу Штайнмаєра" підтримали в НАТО.