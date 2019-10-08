В конце октября в Украину приедут представители руководства НАТО

В конце октября, 30-31 октября, Одессу и Киев планируют посетить представители руководящего органа НАТО - Североатлантического совета. Об этом заявил председатель Представительства НАТО в Украине Александр Винников во время брифинга в Северодонецке Луганской области, передает Громадське.

"Это достаточно мощный сигнал поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны НАТО. В то же время в одесский порт войдут корабли постоянной военно-морской группы НАТО", - сообщил председатель Представительства НАТО в Украине.

По словам Александера Винникова, во время визита Генеральный секретарь альянса проведет комиссию Украина - НАТО в Киеве, в которой примет участие президент Владимир Зеленский.

Также представители руководящего органа НАТО встретятся с вновь избранными депутатами, новым составом правительства и представителями гражданского общества.

"Этот визит очень важен, и он подчеркнет все пункты нынешней повестки дня, которые есть в отношениях между НАТО и Украиной", - считает Александр Винников.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский рассказал генсеку НАТО, как он устал от коррупции.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что причинной аннексии Крыма стало усиление "конкуренции великих держав".