В конце октября в Украину приедут представители руководства НАТО

В конце октября, 30-31 октября, Одессу и Киев планируют посетить представители руководящего органа НАТО - Североатлантического совета. Об этом заявил председатель Представительства НАТО в Украине Александр Винников во время брифинга в Северодонецке Луганской области, передает Громадське.\r\n"Это достаточно мощный сигнал поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны НАТО. В то же время в одесский порт войдут корабли постоянной военно-морской группы НАТО", - сообщил председатель Представительства НАТО в Украине.\r\nПо словам Александера Винникова, во время визита Генеральный секретарь альянса проведет комиссию Украина - НАТО в Киеве, в которой примет участие президент Владимир Зеленский.\r\nТакже представители руководящего органа НАТО встретятся с вновь избранными депутатами, новым составом правительства и представителями гражданского общества.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Этот визит очень важен, и он подчеркнет все пункты нынешней повестки дня, которые есть в отношениях между НАТО и Украиной", - считает Александр Винников.\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский рассказал генсеку НАТО, как он устал от коррупции.\r\nРанее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что причинной аннексии Крыма стало усиление "конкуренции великих держав".