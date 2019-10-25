США вимагають швидкого розслідування справи про напад на активістку в Запоріжжі

США очікують швидкого і ретельного розслідування правоохоронцями нападу на активістку в Запоріжжі.

Про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.



"Ми стурбовані повідомленнями ЗМІ про напад на керівницю ромського центру в Запоріжжі. Ми приєднуємося до всіх українців в очікуванні швидкого і ретельного розслідування для здійснення правосуддя", - йдеться в повідомленні.



Як повідомляли Українські Новини, поліція затримала підозрюваного у нападі на громадянську активістку в Запорізькій області.



24 жовтня в під'їзді будинку в Запоріжжі зловмисник наніс ножове поранення жінці і зник, постраждалу госпіталізували і прооперували.



За даними регіональних ЗМІ, постраждала - керівниця громадської організації "Запорізький циганський центр "Лачо Дром" Анжеліка Бєлова.



Раніше за вбивство активістки Гандзюк суд засудив до 3-6,5 років в'язниці 5 екс-учасників АТО.



Крім того, ще одного підозрюваного у справі про вбивство Гандзюк шукають СБУ та Інтерпол.