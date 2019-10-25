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25 жовтня 2019, пʼятниця, 17:58 5
Політика 2019-10-25T17:59:18+03:00
Українські Новини
США вимагають швидкого розслідування справи про напад на активістку в Запоріжжі

США вимагають швидкого розслідування справи про напад на активістку в Запоріжжі

Посольство США, Розслідування, Напад на активістів, Запоріжжя, активістка
Посольство США в Києві. Фото: joinfo.ua
Посольство США в Києві. Фото: joinfo.ua

США очікують швидкого і ретельного розслідування правоохоронцями нападу на активістку в Запоріжжі.

Про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Ми стурбовані повідомленнями ЗМІ про напад на керівницю ромського центру в Запоріжжі. Ми приєднуємося до всіх українців в очікуванні швидкого і ретельного розслідування для здійснення правосуддя", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, поліція затримала підозрюваного у нападі на громадянську активістку в Запорізькій області.

24 жовтня в під'їзді будинку в Запоріжжі зловмисник наніс ножове поранення жінці і зник, постраждалу госпіталізували і прооперували.

За даними регіональних ЗМІ, постраждала - керівниця громадської організації "Запорізький циганський центр "Лачо Дром" Анжеліка Бєлова.

Раніше за вбивство активістки Гандзюк суд засудив до 3-6,5 років в'язниці 5 екс-учасників АТО.

Крім того, ще одного підозрюваного у справі про вбивство Гандзюк шукають СБУ та Інтерпол.

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