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25 жовтня 2019, пʼятниця, 14:02 3
Судова влада 2019-10-25T17:48:41+03:00
Українські Новини
У Порошенка призначено 6 допитів на листопад, – Портнов

У Порошенка призначено 6 допитів на листопад, – Портнов

Андрій Портнов, ДБР, Допит, Петро Порошенко
Андрій Портнов. Фото: facebook.com/andrey.portnov.ua
Андрій Портнов. Фото: facebook.com/andrey.portnov.ua

Юрист Андрій Портнов повідомив, що у колишнього Президента України Петра Порошенка в листопаді поточного року призначено 6 допитів у Державному бюро розслідувань (ДБР).

Про це йдеться на офіційному веб-сайті юриста.

"Петро Порошенко, Ваш план допитів на листопад, - 5 листопада, 7 листопада, 11 листопада, 18 листопада, 22 листопада, 29 листопада. При собі мати паспорт. Якщо несміливий прокурор підпише першу підозру та обвинувачувальний акт, графік стане трохи щільніше", - написав він.

Нагадаємо, Портнов повідомив, що колишній депутат Верховної Ради України Володимир Макеєнко фінансує телевізійний канал "Прямий", використовуючи офшорні компанії Tolbell Holdings Limited (Кіпр), Makwell International S.a. (Панама), Oltenor Capital Limitad (БВО) і Cresendo International Limited " (Гонконг), які належать йому та його синові.

Раніше Портнов повідомив, що заступник прокурора Першої спеціалізованої прокуратури по боротьбі з організованою злочинністю Жильберто Аугусто Арона Карденас (Панама) не закрив, а лише тимчасово призупинив розслідування відносно офшорів Порошенка і відмивання їм злочинних доходів в Панамі, очікуючи наступних кроків з боку Генеральної прокуратури України.

Портнов викликав Порошенко у прямий ефір на будь-якому телеканалі.

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