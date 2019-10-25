Через черги в 350 вантажівок на митному посту "Ужгород" неможливо проїхати

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Держфіскальної служби Закарпатської області, передають Українські Новини.

"У зоні діяльності митного посту "Ужгород" Закарпатської митниці ДФС, на словацько-українському кордоні, на якому здійснюється митне оформлення вантажних транспортних засобів у напрямку "виїзд з України", накопичилась значна кількість вантажівок. Зараз перед пунктом пропуску накопичилася черга з 350 вантажних транспортних засобів", - сказано в повідомленні.

Наголошується, що пункт пропуску працює в штатному режимі і оформлює транспортні засоби в межах пропускної спроможності.

Причиною застою називається відсутність дозволів на міжнародні вантажоперевезення Республікою Польща, що призвело до значного збільшення вантажних автомобілів, які раніше не рухалися через зону діяльності Закарпатської митниці ДФС, зокрема, митного поста "Ужгород".

Митники просять врахувати інформацію про значне скупчення фур при плануванні своїх маршрутів.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський схвалив штрафи для фур, що перевищують габаритно-ваговий контроль. Тим часом Кабмін схвалив створення територіальних органів нової Митної служби.