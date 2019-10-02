Кабмин одобрил создание территориальных органов новой Таможенной службы

Кабинет Министров с целью обеспечения надлежащей работы Государственной таможенной службы (ГТС) принял постановление о создании ее территориальных органов.\r\nОб этом говорится в сообщении Министерства финансов, передают Українські Новини.\r\nПостановлением предусмотрено создать таможни Таможенной службы и реорганизовать таможни Государственной фискальной службы (ГФС) путем их присоединения к новосозданным таможням ГТС.\r\nОтмечается, что принятие постановления позволит продолжить меры по созданию Таможенной службы и обеспечит выполнение поставленной правительством задачи для ее полноценного запуска.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЗа основу структуры территориальных органов Таможенной службы взят принцип объединения таможен ГФС с учетом территориальной концентрации таможенных постов.\r\nВ результате создания новых таможен ГТС ожидается, что все существующие таможенные посты, в которых осуществляется таможенное оформление, и пункты пропуска через государственную границу продолжат свое функционирование в местах их нынешнего расположения.\r\nПри определении перечня новых таможен было учтено местоположение существующих таможен и таможенных постов; логистику между таможенными постами и существующими таможнями ГФС; наличие надлежащего транспортного сообщения и дорожной инфраструктуры, а также количество таможенных постов.\r\nТакже в сообщении указывается, что создание базовых таможен позволит оптимизировать их штатную численность, освободив дополнительные штатные единицы для кадрового усиления функциональных подразделений, которые непосредственно осуществляют таможенный контроль и таможенное оформление.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nПо данным председателя Таможенной службы Максима Нефедова, количество таможен в результате будет сокращено с 26 до 16.\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее Кабинет Министров назначил главой Государственной Таможенной службы Максима Нефедова.\r\nТем временем стало известно, сколько зарабатывает глава Таможни Нефедов.