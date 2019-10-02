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02 октября 2019, среда, 13:44 1099
Кабмин 2019-10-02T14:42:36+03:00
Українські Новини
Кабмин одобрил создание территориальных органов новой Таможенной службы

Кабмин одобрил создание территориальных органов новой Таможенной службы

Кабинет Министров с целью обеспечения надлежащей работы Государственной таможенной службы (ГТС) принял постановление о создании ее территориальных органов.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передают Українські Новини.

Постановлением предусмотрено создать таможни Таможенной службы и реорганизовать таможни Государственной фискальной службы (ГФС) путем их присоединения к новосозданным таможням ГТС.

Отмечается, что принятие постановления позволит продолжить меры по созданию Таможенной службы и обеспечит выполнение поставленной правительством задачи для ее полноценного запуска.

За основу структуры территориальных органов Таможенной службы взят принцип объединения таможен ГФС с учетом территориальной концентрации таможенных постов.

В результате создания новых таможен ГТС ожидается, что все существующие таможенные посты, в которых осуществляется таможенное оформление, и пункты пропуска через государственную границу продолжат свое функционирование в местах их нынешнего расположения.

При определении перечня новых таможен было учтено местоположение существующих таможен и таможенных постов; логистику между таможенными постами и существующими таможнями ГФС; наличие надлежащего транспортного сообщения и дорожной инфраструктуры, а также количество таможенных постов.

Также в сообщении указывается, что создание базовых таможен позволит оптимизировать их штатную численность, освободив дополнительные штатные единицы для кадрового усиления функциональных подразделений, которые непосредственно осуществляют таможенный контроль и таможенное оформление.

По данным председателя Таможенной службы Максима Нефедова, количество таможен в результате будет сокращено с 26 до 16.

Как сообщали Українські Новини, ранее Кабинет Министров назначил главой Государственной Таможенной службы Максима Нефедова.

Тем временем стало известно, сколько зарабатывает глава Таможни Нефедов.

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