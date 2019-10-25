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  • У Чорнобильській зоні експериментують з рідкісними рослинами
25 жовтня 2019, пʼятниця, 15:45 10
Наука 2019-10-25T18:30:04+03:00
Українські Новини
У Чорнобильській зоні експериментують з рідкісними рослинами

У Чорнобильській зоні експериментують з рідкісними рослинами

Наука, Чорнобильська зона відчуження, Чорнобиль, Радіація, Магнолії
Чорнобиль. Фото: Facebook/ Державне агентство України з управління зоною відчуження
Чорнобиль. Фото: Facebook/ Державне агентство України з управління зоною відчуження

У рамках експерименту, в Чорнобильському заповіднику висадили рідкісні види рослин, повідомляє прес-служба Державного агентства України з управління зоною відчуження на сторінки на Facebook.

В лівобережній частині зони відчуження фахівці Чорнобильського заповідника, Ботанічного саду імені Олександра Фоміна та ДСП "Північна Пуща" створили інтродукційну ділянку рідкісних і реліктових рослин для вивчення їх стійкості до радіаційного забруднення. На цій території було висаджено магнолію, сосну кримську, рододендрон, гінкго дволопатеве та інші.

"У світі зберігається тенденція зникнення рідкісних рослин в природних ареалах. Саме тому ми зважилися на цей унікальний експеримент на території найбільшого в Україні природного резервату. А враховуючи особливості Чорнобильського заповідника - це буде ексклюзивний науково-дослідний проект, який не має аналогів у світі", - зазначили в заповіднику.

Як повідомляли Українські Новини, в Чорнобилі встановили новий рекорд України завдяки лазерному шоу. Раніше на Чорнобильській АЕС намалювали унікальний мурал і опублікували моторошні фото туману, який дістався до зони відчуження.

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