У Чорнобильській зоні експериментують з рідкісними рослинами

У рамках експерименту, в Чорнобильському заповіднику висадили рідкісні види рослин, повідомляє прес-служба Державного агентства України з управління зоною відчуження на сторінки на Facebook.

В лівобережній частині зони відчуження фахівці Чорнобильського заповідника, Ботанічного саду імені Олександра Фоміна та ДСП "Північна Пуща" створили інтродукційну ділянку рідкісних і реліктових рослин для вивчення їх стійкості до радіаційного забруднення. На цій території було висаджено магнолію, сосну кримську, рододендрон, гінкго дволопатеве та інші.

"У світі зберігається тенденція зникнення рідкісних рослин в природних ареалах. Саме тому ми зважилися на цей унікальний експеримент на території найбільшого в Україні природного резервату. А враховуючи особливості Чорнобильського заповідника - це буде ексклюзивний науково-дослідний проект, який не має аналогів у світі", - зазначили в заповіднику.

Як повідомляли Українські Новини, в Чорнобилі встановили новий рекорд України завдяки лазерному шоу. Раніше на Чорнобильській АЕС намалювали унікальний мурал і опублікували моторошні фото туману, який дістався до зони відчуження.