На атомной станции в Чернобыле появился новый мурал с черной рукой

На Чернобыльской АЭС появилась картина размером 18 на 58 метров с изображением лошади и черной руки, которая контролирует стилизованую атомную энергию.\r\nОб этом сообщает пресс-служба Государственного специализированного предприяти "Чернобыльская АЭС".\r\nНазвание работы – "Взгляд в будущее", автором которой стал Валерий Коршунов. Мурал располагается на восточной стене машинного зала, который видно из офисных помещений ЧАЭС. Произведение искусства ежедневно будут видеть около двух тысяч человек персонала и посетителей станции.\r\nОдной из целей создания мурала была оптимизация настроений персонала предприятия. Согласно ряду опросов среди работников предприятия, более половины опрошенных сотрудников станции поддержали создание мурала и положительно оценили именно этот эскиз из 24 других претендентов.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЭскиз проекта. Фото: facebook.com\/pg\/ChornobylNPP \r\nПервоначальный эскиз проекта. Фото: facebook.com\/pg\/ChornobylNPP \r\nКак сообщали Українські Новини, в зону отчуждения открыли новые туристические маршруты, в том числе и воздушные. Также Чернобыльская зона побила очередной рекорд по посещаемости. \r\nРанее на Чернобыльской АЭС возобновили переработку ядерных отходов.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n