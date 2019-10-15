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  • На атомной станции в Чернобыле появился новый мурал с черной рукой
15 октября 2019, вторник, 18:55 423
Жизнь 2019-10-15T18:58:45+03:00
Українські Новини
На атомной станции в Чернобыле появился новый мурал с черной рукой

На атомной станции в Чернобыле появился новый мурал с черной рукой

Чернобыльская АЭС. Фото: facebook.com/pg/ChornobylNP
Чернобыльская АЭС. Фото: facebook.com/pg/ChornobylNP

На Чернобыльской АЭС появилась картина размером 18 на 58 метров с изображением лошади и черной руки, которая контролирует стилизованую атомную энергию.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного специализированного предприяти "Чернобыльская АЭС".

Название работы – "Взгляд в будущее", автором которой стал Валерий Коршунов. Мурал располагается на восточной стене машинного зала, который видно из офисных помещений ЧАЭС. Произведение искусства ежедневно будут видеть около двух тысяч человек персонала и посетителей станции.

Одной из целей создания мурала была оптимизация настроений персонала предприятия. Согласно ряду опросов среди работников предприятия, более половины опрошенных сотрудников станции поддержали создание мурала и положительно оценили именно этот эскиз из 24 других претендентов.

Эскиз проекта. Фото: facebook.com/pg/ChornobylNPP Эскиз проекта. Фото: facebook.com/pg/ChornobylNPP

Первоначальный эскиз проекта. Фото: facebook.com/pg/ChornobylNPP Первоначальный эскиз проекта. Фото: facebook.com/pg/ChornobylNPP

Как сообщали Українські Новини, в зону отчуждения открыли новые туристические маршруты, в том числе и воздушные. Также Чернобыльская зона побила очередной рекорд по посещаемости

Ранее на Чернобыльской АЭС возобновили переработку ядерных отходов.

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