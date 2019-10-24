"Чернобыльское сияние" установило новый рекорд в Украине

Творческая команда художников ARTEFACT установили новый рекорд Украины в Чернобыле, создав масштабную digital-скульптуру под названием "Чернобыльское сияние". О масштабах шоу сообщает "Сегодня" со ссылкой на пресс-службу Чернобыльской АЭС.

Впечатляющее лазерное шоу длилось около часа во время съемок документального арт-кино "Артефакты Чернобыля" режиссера Валерия Коршунова. Скульптуру создали режиссер фильма и автор проекта Валерий Коршунов и медиа-артист Ярослав Костенко. В документальном арт-кино речь идет о современных культурных артефактах вокруг Чернобыля.

Во время шоу на площадке присутствовали представители Книги рекордов Украины, которые и зафиксировали момент установления рекорда.

С первых секунд шоу засекреченный советский объект, который иностранцы называют "русским дятлом", впервые за свое существование засиял под звуки музыки. На событии присутствовали более 40 представителей украинских и иностранных СМИ, а также несколько съемочных групп, которые фиксировали это историческое событие для документального кино. Цифровую инсталляцию дополнил специальный саундтрек на основе звуков Чернобыля, который создал для документального фильма музыкант Rassvet.

Главный месседж создателей арт-шоу – превратить чернобыльскую зону в магнит для туристов и изменить отношение людей к трагедии в Чернобыле.

"Сегодня мы создаем самую большую лазерную инсталляцию в Украине для того, чтобы показать, что жуткие символы Советского Союза могут стать мощными арт объектами современной Украины. Чернобыль – это наше прошлое, которое мы не можем изменить. Однако мы должны формулировать собственные месседжи, чтобы изменить восприятие Украины в контексте трагедии Чернобыля сейчас и в будущем. Лучшая форма, понятная для всего мира, – это арт", – рассказывает автор идеи, режиссер и продюсер фильма" Артефакти Чорнобиля" Валерий Коршунов.

"Дуга" – советская станция для раннего обнаружения запусков межконтинентальных баллистических ракет, сводилась в засекреченном городе Чернобыль-2. "Русским дятлом" иностранцы называли "Дугу" за характерный звук, который слышали по всему миру, когда она включалась. Ее размеры 690*135 метров – впечатляют, она является одним из самых узнаваемых символов Чернобыля.

https://www.youtube.com/watch?v=B3zws4MevXA" frameborder="0" allowfullscreen>

Как сообщали Українські Новини, в сети появились захватывающие фотографии жуткого тумана в Чернобыле. Напомним, что "Чернобыльское сияние" не единственный арт-проект в зоне отчуждения. Ранее на атомной станции в Чернобыле появился мурал с черной рукой.

Тем временем Чернобыль стал одним из самых популярных мест для посещения туристами.