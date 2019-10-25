підписатися на розсилку
24.85 25.25
27.5 28.1
˟
ONLINE
25.10.19 16:00 Прес-конференція: "Обставини загибелі Віктора Дектярьова позивний "Сенсей" - свідчення очевидців

  • Новини
  • Життя
  • Lifestyle
  • Дуже товстий кішку відвели займатися спортом, але вона скористалася тренажером інакше
25 жовтня 2019, пʼятниця, 14:38 10
Lifestyle 2019-10-25T14:59:32+03:00
Українські Новини
Дуже товстий кішку відвели займатися спортом, але вона скористалася тренажером інакше

Дуже товстий кішку відвели займатися спортом, але вона скористалася тренажером інакше

Тварина, Кішка, Схуднення, ожиріння

Шлакоблок (або Cinderblock) - кішка з міста Беллінгхем, штат Вашингтон. Тварина страждає від ожиріння і проходить спеціальну програму зі скидання ваги в місцевій ветеринарній клініці, повідомляє Тjournal з посиланням на Metro.

Ветеринар розповів, що в першу чергу вибрав для кішки універсальну вправу - спеціальну бігову доріжку, заповнену водою. Так знімається частина навантаження з ніг тварини, що робить тренування довшим і ефективнішим. Перше заняття було вступним, щоб кіт відчув тренажер.

Але Шлакоблок не виявила особливого бажання займатися спортом. Тварина швидко зрозуміла, що можна зайняти кут, де тренажер не рухається, і просто ліниво пересувати однією лапою. Господарі кішки зняли цю "тренування" на відео. Ролик зі шлакоблоків розійшовся в соцмережах і на Reddit.

За прогресом кішки можна спостерігати в Instagram клініки.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cinder on the move! #petobesity #felinemedicine #controlledweightloss

Публикация от Northshore Veterinary Hospital (@northshore_vet)

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ms Cinder is exhausted after her 1 minute work out #waytogo #yougotthis

Публикация от Northshore Veterinary Hospital (@northshore_vet)

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cinder sure enjoys her scritches #fabulousfeline

Публикация от Northshore Veterinary Hospital (@northshore_vet)

Як повідомляли Українські Новини, в Стамбулі кішка, яка охороняла супермаркет від чоловіків і собак, стала зіркою соцмереж. Також кішка легендарного Лагерфельда може успадкувати його величезні статки.

Тим часом у США велика пухнаста кішка повністю замерзла, але змогла вижити.

Більше новин про: Тварина Кішка Схуднення ожиріння

Архів
Новини
Україна буде експортувати антилоп до Китаю 15:28
У Кабміні відхрестилися від призначення російського екс-чиновника радником Гончарука 15:23
У "М.С.Л." вважають, що податки від лотерей держава повинна направити на соцсферу 15:20
Замість імпорту електроенергії з РФ держава має повернути на ринок "Енергоатом", - експерт 15:07
Харківські активісти вимагають зустрічі із Зеленським 15:05
більше новин
Богдану можуть вручити підозру за роботу на Азарова 13:29
За перші місяці керування Нефьодова, на митниці зросла корупція та зменшилися надходження на 15 млрд гривень, - "Гроші" 11:11 Відео
Суд призначив психологічну експертизу Насалику 13:15
Законопроект про зміни на ринку електроенергії скасовує енергореформу, - енергетична асоціація 12:41
Американський інвестор заявив, що проти нього діють відомі рейдери під ширмою інвестиційних заяв 13:33
більше новин
Богдану можуть вручити підозру за роботу на Азарова 13:29
25.10.19 16:00 Прес-конференція: "Обставини загибелі Віктора Дектярьова позивний "Сенсей" - свідчення очевидців" 12:17
За перші місяці керування Нефьодова, на митниці зросла корупція та зменшилися надходження на 15 млрд гривень, - "Гроші" 11:11 Відео
Вихідні на Різдво: скільки будуть відпочивати українці і коли відпрацьовуватимуть 16:56
Через скандал про забруднене повітря в Україні проведуть незалежні вимірювання 10:01
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok