Дуже товстий кішку відвели займатися спортом, але вона скористалася тренажером інакше

Шлакоблок (або Cinderblock) - кішка з міста Беллінгхем, штат Вашингтон. Тварина страждає від ожиріння і проходить спеціальну програму зі скидання ваги в місцевій ветеринарній клініці, повідомляє Тjournal з посиланням на Metro.

Ветеринар розповів, що в першу чергу вибрав для кішки універсальну вправу - спеціальну бігову доріжку, заповнену водою. Так знімається частина навантаження з ніг тварини, що робить тренування довшим і ефективнішим. Перше заняття було вступним, щоб кіт відчув тренажер.

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Але Шлакоблок не виявила особливого бажання займатися спортом. Тварина швидко зрозуміла, що можна зайняти кут, де тренажер не рухається, і просто ліниво пересувати однією лапою. Господарі кішки зняли цю "тренування" на відео. Ролик зі шлакоблоків розійшовся в соцмережах і на Reddit.

За прогресом кішки можна спостерігати в Instagram клініки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Cinder sure enjoys her scritches #fabulousfeline Публикация от Northshore Veterinary Hospital (@northshore_vet) 23 Окт 2019 в 4:03 PDT

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