На видео видно, как кошка отгоняла от супермаркета мужчин и собак, проходящих мимо, пишет Daily Sabah.

На кадрах видно, как кошка прыгает на мужчин и собак, пытающихся войти в супермаркет.

Жители района рассказывают, что кошка напала на прохожих из-за инстинкта защиты своих котят.

Они отметили, что любитель животных отвез кошку в ветеринарную клинику на обследование.

"Это обычная домашняя кошка", - сказал житель района Али Айдын.

Он отметил, что животное добывает еду своим котятам.

Айдын сказал, что местные жители оставляют остатки еды для бродячей кошки по разным магазинам по всему району.

Video of stray cat chilling in front of an Istanbul supermarket, picking on men and dogs takes Turkey by stormhttps://t.co/jz603jk5Io pic.twitter.com/zJgzZTmj8u