Активістку штрикнули ножем у під'їзді Запоріжжя, підозрюваного затримали

Підозрюваний у нападі на активістку в Запоріжжі. Фото: "УП" зі сторінки Нацполиції у Facebook

Підозрюваний у нападі на активістку в Запоріжжі. Фото: "УП" зі сторінки Нацполиції у Facebook

Поліція затримала підозрюваного в нападі на громадянську активістку в Запорізькій області.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"24 жовтня в під'їзді будинку по вулиці Європейської в місті Запоріжжя зловмисник завдав ножове поранення жінці 1995 року народження і зник. Постраждалу госпіталізували і прооперували", - сказано в ньому.

На місце події виїхали слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти, кінологи. Слідчі порушили кримінальну виробництво за ознаками ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.

Були вилучені записи з відеокамер за маршрутом руху потерпілої і отримані прикмети нападника. У результаті проведених оперативно-розшукових і слідчих заходів близько 22:30 раніше судимого підозрюваного 1979 року народження було затримано.

За місцем його проживання поліція провела обшук і вилучила речові докази. Фігуранту справи загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування, під час якого будуть встановлені мотиви злочину.

Також на сторінці поліції Запорізької області у Facebook з'явилося фото підозрюваного, однак потім було видалене. Знімок залишився у видання "Українська правда".

Як повідомляли Українські Новини, Рябошапка назвав пріоритетом ГПУ розслідування вбивств активістів. Також під ОПУ активісти вимагають розслідувати вбивство Гандзюк.

Крім того, в Запорізькій області чоловік нацькував на поліцейських собаку.