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21 октября 2019, понедельник, 19:10 20
Силовые структуры 2019-10-21T19:15:29+03:00
Українські Новини
В Запорожской области мужчина натравил на полицейских собаку

В Запорожской области мужчина натравил на полицейских собаку

Собака, Нападение на полицейского, Нападение собаки

2 сотрудников Национальной полиции госпитализированы в ночь на понедельник из-за укусов, полученных от натравленной на них подозреваемым собаки в Мелитопольском районе Запорожской области.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба полиции области.

По данным ведомства, в ночь с 20 на 21 октября два инспектора сектора реагирования патрульной полиции выехали на вызов в Мелитопольский район.

Когда они прибыли на место, то хозяин частного дома преднамеренно спустил на них свою собаку.

Полицейские доставлены в больницу, 47-летнего хозяина собаки задержали.

Открыто досудебное производство по признакам ч.2 ст. 345 Уголовного кодекса (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве патрульные застрелили бойцовского пса, который за замечание покусал мужчину в супермаркете.

Ранее в Киеве бойцовская собака напала на ребенка: хозяин отказался признать вину.

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