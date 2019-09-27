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27 сентября 2019, пятница, 21:30 22
Общество 2019-09-27T21:50:11+03:00
Українські Новини
Кто следующая Гандзюк: под ОПУ активисты требуют расследовать убийство

Кто следующая Гандзюк: под ОПУ активисты требуют расследовать убийство

Под Офисом Президента (со стороны ул. Институтской) проходит вторая "Ночь на Банковой" - протест против самоустранения новой власти от решения проблемы нападений на общественных деятелей и ненадлежащего расследования этих дел правоохранительными органами.

Об этом говорится в сообщении на странице организаторов в социальной сети Facebook.

Акцию устраивают друзья убитой Екатерины Гандзюк и защитники активистов, нападения на которых так и не были раскрыты, а обидчики - не наказаны.

Акция проходит ровно через год после первой "Ночи на Банковой" - стихийного митинга солидарности с общественными деятелями, обличителями, активистами - теми, кого преследует власть и не защищает правоохранительная система.

Участники акции зажгли свечи в память об убитых общественных деятелях, чьи обидчики остаются на свободе.

"Прошел год с тех пор, как граждане вышли на мирную акцию "Ночь на Банковой" под Администрацию Президента Порошенко с требованием расследовать нападения на активистов и обратить на проблему должное внимание. Тогда мы собрали так называемый список Гандзюк - 55 дел наиболее жестоких нападений и убийств гражданских активистов, которые произошли с начала 2017 года. За год в Украине полностью сменилась власть. Но не изменилось состояние раскрытия дел заказных нападений на общественных деятелей. Все заказчики - на свободе, все саботажники - не наказаны", - говорится в сообщении организаторов акции.

"Ночь на Банковой". Фото: "Цензор. Нет"

Организаторы отмечают, что за год изменились власти в стране, но дела о нападениях на активистов так и остаются нерасследованными.

Как сообщает Hromadske, в акции принимает участие отец Катернины Виктор Гандзюк.

Сотни людей выкрикивали "Кто заказал Катю Гандзюк", а также поставили свечи в память о убитую активистку.

Как сообщали Українські Новини, 31 июля 2018 года в центре Херсона преступники облили Гандзюк серной кислотой, а 4 ноября она скончалась в больнице.

11 февраля Генпрокуратура сообщила Мангеру о подозрении в заказе убийства исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк. После чего ГПУ приостановила расследование против Мангера и Левина.

 

Больше новостей о: Акция протеста Убийство Катерины Гандзюк Екатерина Гандзюк Ночь на Банковой

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