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09 сентября 2019, понедельник, 17:55 66
Силовые структуры 2019-09-09T17:55:37+03:00
Українські Новини
Убийство активистов и дела "элиты": Рябошапка назвал приоритеты ГПУ

Убийство активистов и дела "элиты": Рябошапка назвал приоритеты ГПУ

Руслан Рябошапка. Скриншот видео Facebook/Право на владу
Руслан Рябошапка. Скриншот видео Facebook/Право на владу

Среди приоритетных дел главы ГПУ Руслана Рябошапки - расследование громких убийств и возвращение украденных денег. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Новый генпрокурор выделил несколько категорий резонансных дел, среди которых на первое место ставит преступления элиты - коррупцию, разграбление банков и госпредприятий. Был поставлен акцент на том, что ГПУ собирается не только наказать виновных, но и вернуть украденное.

Среди других приоритетов - расследование убийства журналиста Павла Шеремета и общеизвестное дело, которое "связано с Одессой", но Рябошапка не раскрыл его детали. По его словам, эти два дела уже обсуждались с Аваковым.

На вопрос о расследовании убийства Екатерины Гандзюк, генпрокурор ответил: "Это одно из приоритетных дел. Мы на него обязательно должны дать ответы, интересующие общество. По возможности – в короткие сроки".

Другая категория - дела, интерес к которым "подогревают" медиа. Тут были выделены преступления Майдана, в частности дело по "законам 16 января" относительно Игоря Калетника. Также к списку первостепенных задач ГПУ Рябошапка отнес дела, связанные с национальной безопасностью и обороной, напомнив о ситуации с "Укроборонпромом". "Важно показать, что тот, кто крадет на войне, он тоже будет сидеть в тюрьме", - заявил он.

Как сообщали Українські новини, Рябошапка предлагает увеличить зарплаты прокуроров.

Ранее были уволены прокуроры 8 областей.

Также Рябошапка уволил Луценко с должности прокурора. 

 

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