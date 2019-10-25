Кабмін призначив заступником міністра оборони екс-керівника управління в РНБО Поліщука

Кабінет Міністрів призначив Олександра Поліщука на посаду заступника міністра оборони.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міноборони, передають Українські Новини.

"Кабінет Міністрів України на своєму засіданні схвалив низку важливих рішень. Зокрема, уряд призначив заступником Міністра оборони України Поліщука Олександра Миколайовича", - сказано в ньому.

Поліщук раніше був експертом з питань оборонного будівництва і безпеки фонду "Майдан закордонних справ".

Він - колишній заступник директора департаменту воєнної політики та військового планування Міністерства оборони, пізніше був керівником управління у Раді національної безпеки і оборони.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін звільнив заступника міністра оборони Шевчука.

Раніше, 29 серпня, Верховна Рада призначила Андрія Загороднюка міністром оборони, який задекларував 294 тис. гривень доходів і 400 тис. гривень і 200 тис. доларів готівки в 2018 році.

А Полторак заробив у червні в 5 разів більше окладу за рахунок "інтенсивної праці" і премії.