підписатися на розсилку
24.85 25.25
27.5 28.1
˟
  • Новини
  • Політика
  • Кабмін
  • Кабмін призначив заступником міністра оборони екс-керівника управління в РНБО Поліщука
25 жовтня 2019, пʼятниця, 10:22 17
Кабмін 2019-10-25T11:45:02+03:00
Українські Новини
Кабмін призначив заступником міністра оборони екс-керівника управління в РНБО Поліщука

Кабмін призначив заступником міністра оборони екс-керівника управління в РНБО Поліщука

Кабмін, Міністерство оборони України, Олександр Поліщук

Кабінет Міністрів призначив Олександра Поліщука на посаду заступника міністра оборони.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міноборони, передають Українські Новини.

"Кабінет Міністрів України на своєму засіданні схвалив низку важливих рішень. Зокрема, уряд призначив заступником Міністра оборони України Поліщука Олександра Миколайовича", - сказано в ньому.

Поліщук раніше був експертом з питань оборонного будівництва і безпеки фонду "Майдан закордонних справ".

Він - колишній заступник директора департаменту воєнної політики та військового планування Міністерства оборони, пізніше був керівником управління у Раді національної безпеки і оборони.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін звільнив заступника міністра оборони Шевчука.

Раніше, 29 серпня, Верховна Рада призначила Андрія Загороднюка міністром оборони, який задекларував 294 тис. гривень доходів і 400 тис. гривень і 200 тис. доларів готівки в 2018 році.

А Полторак заробив у червні в 5 разів більше окладу за рахунок "інтенсивної праці" і премії.

Більше новин про: Кабмін Міністерство оборони України Олександр Поліщук

Архів
Новини
Рубль наприкінці робочого тижня "завмер" в обмінниках Києва 12:40
АРМА за заниженою в 10 разів ціною продав зерно фермерів, - ЗМІ 12:39
Сумську податкову може очолити людина, підозрювана у корупції 12:22
"Фармак" активно впроваджує заходи для мінімізації впливу на навколишнє середовище 12:17
За Микитася внесли 80-мільйонну заставу, - джерело 12:15
більше новин
Богдану можуть вручити підозру за роботу на Азарова 13:29
На посаду губернатора Київщини з зарплатою 18 тис. гривень йде мультимільйонер з купою оффшорок, колекцією годинників, книг і автомобілів 14:25
За перші місяці керування Нефьодова, на митниці зросла корупція та зменшилися надходження на 15 млрд гривень, - "Гроші" 11:11 Відео
Суд призначив психологічну експертизу Насалику 13:15
Законопроект про зміни на ринку електроенергії скасовує енергореформу, - енергетична асоціація 12:41
більше новин
Богдану можуть вручити підозру за роботу на Азарова 13:29
Вихідні на Різдво: скільки будуть відпочивати українці і коли відпрацьовуватимуть 16:56
Суд призначив психологічну експертизу Насалику 13:15
За перші місяці керування Нефьодова, на митниці зросла корупція та зменшилися надходження на 15 млрд гривень, - "Гроші" 11:11 Відео
25.10.19 16:00 Прес-конференція: "Обставини загибелі Віктора Дектярьова позивний "Сенсей" - свідчення очевидців" 12:17
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok