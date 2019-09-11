Кабмин уволил замминистра обороны Шевчука

Кабинет Министров уволил заместителя министра обороны Олега Шевчука.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства, передают Українські Новини.

Шевчук занимал должность замминистра обороны с ноября 2016 года.

Как сообщали Українські Новини, 29 августа Верховная Рада назначила Андрея Загороднюка министром обороны. Тем временем министр обороны Андрей Загороднюк задекларировал 294 тыс. гривен доходов и 400 тыс. гривен и 200 тыс. долларов наличных средств в 2018 году.

Также сегодня Кабмин назначил Качурец и Симоненко замами министра здравоохранения. Ранее Качурец занимала должность руководителя медицинского сектора Офиса эффективного регулирования, а также советника и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. Симоненко занимала должность старшего проектного менеджера офиса реформ при Кабмине. Она имеет более 20 лет опыта управления проектами в различных секторах (реформы государственного и муниципального секторов, телекоммуникация, строительство, девелоперские и культурологические проекты).