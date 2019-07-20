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20 июля 2019, суббота, 09:00 897 Документ
Кабмин 2019-07-20T09:00:01+03:00
Українські Новини
Полторак заработал в июне в 5 раз больше оклада за счет "интенсивного труда" и премии

Полторак заработал в июне в 5 раз больше оклада за счет "интенсивного труда" и премии

Степан Полторак.
Степан Полторак.

Заработная плата министра обороны Степана Полторака, который задекларировал 3,4 млн гривен доходов за 2018 год, за июнь составила 80,4 тыс. гривен, его заместителей - от 56,4 тыс. до 65,8 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 70 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства обороны на запрос Українських Новин.

Денежное обеспечение министра после удержания налогов и сборов составило 80 374 гривны.

Зарплата первого заместителя министра Ивана Руснака выплачена в размере 65,8 тыс. гривен, заместителей Олега Шевчука - 61,2 тыс. гривен, Анатолия Петренко - 56,4 тыс. гривен и госсекретаря Александра Дубляна - 70 тыс. гривен.

Заместителю Игорю Павловскому начислено 61,2 тыс. гривен.

Как сообщали Українські Новини, СМИ опубликовали ролик, где Зеленский отмахнулся от Полторака.

Рябошапка объяснил, что произошло между Зеленским и Полтораком.

Ранее Полторак получил зарплату в 5 раз больше оклада за май.

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