Вночі в Києві на одному з ринків Троєщини прогримів вибух

Сьогодні вночі, 25 жовтня, в Києві на Троєщині стався вибух гранати на території ринку Радосінь. Про це повідомляє Інформатор.

Так, повідомляється, що інцидент стався за адресою вулиця Теодора Драйзера, 8 близько 00:40 і обійшовся без постраждалих.

Як розповів співробітник охоронної фірми "Шериф", які приїхали на спрацювання сигналізації, вибух прогримів в проході між МАФами. З фасаду все було закрито ролетами. Зловмисник зайшов на територію ринку і кинув вибухівку. За інформацією правоохоронців, чоловік був один.

Вибух на ринку Радосінь. Фото: Інформатор

Попередньо, це була граната. На місці залишилися залишки вибухового пристрою. Серед них лежав і важіль від гранати. На щастя, ніхто не постраждав. Від вибуху і уламків побилися скла в кількох спорудах. На місці працювали екіпажі поліції, вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Деталі інциденту з'ясовуються.

Як повідомляли Українські Новини, опубліковано відео вибуху гранати в центрі Києва з померлим ветераном АТО "Сенсеєм". Вибух стався близько 22:50 біля будинку за адресою вулиця Пушкінська, 32. В результаті інциденту загинули двоє чоловіків. Також постраждала дівчина, яка в цей момент проходила поруч. Її госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

Раніше чоловік підірвав себе гранатою в Києві.