У Щасті відкриють додатковий пункт переходу, - Сивохо

Радник секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) з питань реінтеграції та відновлення Донбасу артист Сергій Сивохо заявляє, що в місті Щастя (Луганська область) планується відкриття додаткового контрольно пункту в'їзду-виїзду (КПВВ).

Про це Сивохо написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні Комітет з питань прав людини, деокупации та реінтеграції тимчасово окупованих територій працював на Луганщині. Були в місті Щастя. І щастя, чесно сказати, від побаченого мало... Боляче. Тому обговорили можливість відкриття тут додаткового КПВВ", - написав він.

Також Сивохо зазначив оперативну роботу з реконструкції мосту в Станиці Луганській, який буде зданий до кінця листопада, і назвав його дуже важливим моментом для поліпшення гуманітарної ситуації на лінії розмежування.

Щастя. Фото: Сергій Сивохо/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, Сивохо закликає запровадити щорічний контроль перебування переселенців на контрольованій території замість двомісячного. Крім того, Сивохо створює національну платформу примирення та єдності.