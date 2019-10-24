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24 жовтня 2019, четвер, 21:50 6
Силові структури 2019-10-24T23:00:01+03:00
Українські Новини
У Щасті відкриють додатковий пункт переходу, - Сивохо

У Щасті відкриють додатковий пункт переходу, - Сивохо

КПВВ, Луганська область, РНБО, щастя, Сергій Сивохо
Щастя. Фото: Сергій Сивохо/Facebook
Щастя. Фото: Сергій Сивохо/Facebook

Радник секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) з питань реінтеграції та відновлення Донбасу артист Сергій Сивохо заявляє, що в місті Щастя (Луганська область) планується відкриття додаткового контрольно пункту в'їзду-виїзду (КПВВ).

Про це Сивохо написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні Комітет з питань прав людини, деокупации та реінтеграції тимчасово окупованих територій працював на Луганщині. Були в місті Щастя. І щастя, чесно сказати, від побаченого мало... Боляче. Тому обговорили можливість відкриття тут додаткового КПВВ", - написав він.

Також Сивохо зазначив оперативну роботу з реконструкції мосту в Станиці Луганській, який буде зданий до кінця листопада, і назвав його дуже важливим моментом для поліпшення гуманітарної ситуації на лінії розмежування.

Щастя. Фото: Сергій Сивохо/FacebookЩастя. Фото: Сергій Сивохо/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, Сивохо закликає запровадити щорічний контроль перебування переселенців на контрольованій території замість двомісячного. Крім того, Сивохо створює національну платформу примирення та єдності.

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