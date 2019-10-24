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24 жовтня 2019, четвер, 20:25 4
Фінанси 2019-10-24T20:37:48+03:00
Українські Новини
НБУ поліпшив прогноз міжнародних резервів на $1,1 млрд

НБУ поліпшив прогноз міжнародних резервів на $1,1 млрд

НБУ, МВФ, Міжнародні резерви, Національний банк України
Резерви. Фото: razvitie.com.ua
Резерви. Фото: razvitie.com.ua

Національний банк поліпшив прогноз міжнародних резервів в 2019 році з 21,7 млрд доларів до 22,9 млрд доларів у той час, як знизив облікову ставку з 16,5% до 15,5%.

Національний банк поліпшив прогноз міжнародних резервів в 2019 році з 21,7 млрд доларів до 22,9 млрд доларів.

Про це свідчать дані НБУ, передають Українські Новини.

Поточний прогноз Національного банку передбачає укладення нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом до кінця 2019 року. Це дозволить Україні отримувати інше офіційне фінансування, покращувати умови доступу до міжнародних ринків капіталу, а також підтримувати інтерес інвесторів до українських активів.

Водночас прогноз зростання міжнародних резервів також поліпшено на 2020 рік з 22,8 млрд доларів до 23,9 млрд доларів, а на 2021 рік збережено на рівні 23 млрд доларів. Сальдо зведеного платіжного балансу в поточному році покращено з 0,6 млрд доларів до 2,6 млрд доларів, в 2020 році - з 0,2 млрд доларів до 0,6 млрд доларів, в 2021 - з (-0,4 млрд доларів) до -1,1 млрд доларів.

Відповідно, ключовими ризиками для реалізації зазначеного макроекономічного прогнозу, зокрема зниження інфляції до цілі в 2020 році, є відстрочка ув'язнення нової програми співпраці з МВФ і посилення загроз для макрофінансової стабільності, перш за все в результаті рішень українських судів.

Реалізація цих ризиків може погіршити курсові та інфляційні очікування і ускладнити доступ до міжнародних ринків капіталу в умовах необхідності здійснення пікових боргових виплат.

Як повідомляли Українські Новини, НБУ поліпшив прогноз зростання ВВП з 3% до 3,5% в 2019 році. Тим часом Мінекономіки поліпшило прогноз інфляції з 6% до 5,5%.

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