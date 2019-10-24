"Чорнобильське сяйво" встановило новий рекорд в Україні

Творча команда художників ARTEFACT встановили новий рекорд України у Чорнобилі, створивши масштабну digital-скульптуру під назвою "Чорнобильське сяйво". Про масштаби шоу повідомляє прес-служба ARTEFACT.

Вражаюче лазерне шоу тривало близько години під час зйомок документального арт-кіно "Артефакти Чорнобиля" режисера Валерія Коршунова. Скульптуру створили режисер фільму і автор проекту Валерій Коршунов та медіа-артист Ярослав Костенко. У документальному арт-кіно мова йде про сучасних культурних артефактах навколо Чорнобиля.

Під час шоу на майданчику були присутні представники Книги рекордів України, які зафіксували момент встановлення рекорду.

З перших секунд шоу засекречений радянський об'єкт, який іноземці називають "російським дятлом", вперше за своє існування засяяв під звуки музики. На події були присутні понад 40 представників українських та іноземних ЗМІ, а також кілька знімальних груп, які фіксували цю історичну подію для документального кіно. Цифрову інсталяцію доповнив спеціальний саундтрек на основі звуків Чорнобиля, який створив для документального фільму музикант Rassvet.

Головний меседж творців арт-шоу – перетворити чорнобильську зону на магніт для туристів і змінити ставлення людей до трагедії в Чорнобилі.

"Сьогодні ми створюємо найбільшу лазерну інсталяцію в Україні для того, щоб показати, що жахливі символи Радянського Союзу можуть стати потужними арт об'єктами сучасної України. Чорнобиль – це наше минуле, яке ми не можемо змінити. Однак ми повинні формулювати власні думки, щоб змінити сприйняття України в контексті трагедії Чорнобиля зараз і в майбутньому. Краща форма, зрозуміла для всього світу, – це арт", – розповідає автор ідеї, режисер і продюсер фільму" Артефакти Чорнобиля" Валерій Коршунов.

"Дуга" – радянська станція для раннього виявлення запусків міжконтинентальних балістичних ракет, зводилася в таємному місті Чорнобиль-2. "Російським дятлом" іноземці називали "Дугу" за характерний звук, який почули по всьому світу, коли вона включалася. Її розміри 690*135 метрів – вражають, вона є одним з найбільш впізнаваних символів Чорнобиля.

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Як повідомляли "Українські Новини", в мережі з'явилися захопливі фотографії моторошного туману в Чорнобилі. Нагадаємо, що "Чорнобильське сяйво" не єдиний арт-проект в зоні відчуження. Раніше на атомній станції в Чорнобилі з'явився мурал з чорною рукою.

Тим часом Чорнобиль став одним з найпопулярніших місць для відвідування туристами.