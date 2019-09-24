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24 сентября 2019, вторник, 20:37 45 Инфографика
Общество 2019-09-24T21:15:02+03:00
Українські Новини
Чернобыль набирает бешеную популярность за границей: топ-5 стран, из которых едут больше всего

Чернобыль набирает бешеную популярность за границей: топ-5 стран, из которых едут больше всего

Чернобыль. Фото: Facebook/Chernobyl TOUR
Чернобыль. Фото: Facebook/Chernobyl TOUR

В то время, как Чернобыльскую АЭС теперь можно рассмотреть со всех ракурсов, зону отчуждения за 8 месяцев этого года посетили 74 671 человек. Почти 80% туристов приезжает из-за границы - 59 698 человек и - 14 973 человека из Украины.

Об этом говорится в сообщении ГП "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения", передают Українські Новини.

Согласно ему, среди иностранных посетителей больше всего в Чернобыль едут из Великобритании - 10 381 человек. На втором месте - поляки - 6 544, на третьем - немцы - 5 399, четвертом - американцы - 4 143 и на пятом чехи - 2 829. Общее количество стран, откуда приезжают в Чернобыль - 130. Среди них Сингапур, Чили, Мексика, Япония и другие.

"Чернобыль - тема, которая интересует весь мир. Люди хотят воочию увидеть место, где состоялась одна из крупнейших трагедий последнего времени. С одной стороны такая привлекательность дает определенные преимущества - дополнительные поступления в бюджет. Но с другой - требуется дополнительного развивать инфраструктуру, которая сделает комфортным и безопасным пребывание туристов в зоне отчуждения", - рассказал помощник директора предприятия Кирилл Гарник.

Предприятие напоминает, что в этом году Чернобыльская зона отчуждения была признана одним из приоритетных направлений для развития туризма.

Инфографика: ГП Инфографика: ГП "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения"

Как сообщали Українські Новини, в заброшенных домах Чернобыля теперь хозяйничают барсуки. Тем временем зона отчуждения и креативное агенство будут работать над брендом "Чернобыль".

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