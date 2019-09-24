Чернобыль набирает бешеную популярность за границей: топ-5 стран, из которых едут больше всего

В то время, как Чернобыльскую АЭС теперь можно рассмотреть со всех ракурсов, зону отчуждения за 8 месяцев этого года посетили 74 671 человек. Почти 80% туристов приезжает из-за границы - 59 698 человек и - 14 973 человека из Украины.\r\nОб этом говорится в сообщении ГП "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения", передают Українські Новини.\r\nСогласно ему, среди иностранных посетителей больше всего в Чернобыль едут из Великобритании - 10 381 человек. На втором месте - поляки - 6 544, на третьем - немцы - 5 399, четвертом - американцы - 4 143 и на пятом чехи - 2 829. Общее количество стран, откуда приезжают в Чернобыль - 130. Среди них Сингапур, Чили, Мексика, Япония и другие.\r\n"Чернобыль - тема, которая интересует весь мир. Люди хотят воочию увидеть место, где состоялась одна из крупнейших трагедий последнего времени. С одной стороны такая привлекательность дает определенные преимущества - дополнительные поступления в бюджет. Но с другой - требуется дополнительного развивать инфраструктуру, которая сделает комфортным и безопасным пребывание туристов в зоне отчуждения", - рассказал помощник директора предприятия Кирилл Гарник.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПредприятие напоминает, что в этом году Чернобыльская зона отчуждения была признана одним из приоритетных направлений для развития туризма.\r\nИнфографика: ГП "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения"\r\nКак сообщали Українські Новини, в заброшенных домах Чернобыля теперь хозяйничают барсуки. Тем временем зона отчуждения и креативное агенство будут работать над брендом "Чернобыль".