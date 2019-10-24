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24 жовтня 2019, четвер, 17:45 35
Верховна Рада і партії 2019-10-24T19:15:02+03:00
Українські Новини
Арахамія пройшов поліграф

Арахамія пройшов поліграф

Верховна Рада України, поліграф, Давид Арахамія, перевірка на поліграфі, Фінкомітет
Фото: Макс Левін/Lb.ua
Фото: Макс Левін/Lb.ua

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пройшов перевірку на поліграфі (детекторі брехні).

Процедуру транслював депутат Ради від "Слуги народу" Олександр Дубинський на своєму Youtube-каналі, передають Українські Новини.

Арахамія прийшов на перевірку на поліграфі в 16:00 в четвер.

Під час дачі показань депутат зазначив, що підозрює одного члена "Слуги народу" в отриманні хабаря на користь зацікавлених осіб, силовиків або Кабінету Міністрів за голосування, однак не знає його особу.

Парламентарій заявляв, що інші депутати звинувачували його в отриманні хабаря за голосування.

"Питання і за проектом, конкретно, по Дубинскому, питання в цілому по антикорупційної діяльності - все в вашу користь", - підкреслив в кінці поліграфолог.

23 жовтня Дубинський покликав Арахамию пройти поліграф і спочатку сам дав свідчення, де запевнив, що не отримував пропозицій і не брав хабар за голосування на комітеті за рекомендацію Раді прийняти законопроект №2047-д про скасування необхідності внесення інформації та отримання її з електронної бази звітів про оцінку нерухомості з допомогою платних електронних майданчиків.

Голова фракції погодився пройти детектор і заявив журналістам, що саме він виступив з ідеєю, щоб всі члени фракції дали свідчення на поліграфі.

Раніше ЗМІ повідомляли, що депутати від фракції не підтримали на засіданні вищевказаного комітету рекомендацію до прийняття вищевказаного законопроекту.

Ініціаторами законопроекту є 31 депутат від фракцій "Слуга народу" та "Голос".

Як повідомляли Українські Новини, "Слуга народу" хоче перевірити своїх депутатів на поліграфі через підозри в корупції.

Зеленський в свою чергу хоче, щоб Медяник і підозрюваних у хабарництві депутати пройшли поліграф.

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