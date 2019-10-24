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24 жовтня 2019, четвер, 17:06 10
Економіка 2019-10-24T18:45:02+03:00
Українські Новини
Промвиробництво впало на 1,1% за вересень

Промвиробництво впало на 1,1% за вересень

промислове виробництво, Промвиробництво, Державна служба статистики, зниження виробництва
Промисловість. Фото: groupdf
Промисловість. Фото: groupdf

У вересні 2019 року промислове виробництво скоротилося на 1,1% (не скоригованих на ефект календарних днів), і на 1,3% (скоригованих) порівняно з вереснем 2018 року в той час, як ціни на товари та послуги зросли восени.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

При цьому у вересні 2019 року промислове виробництво зросло на 1,7% (не скоригованих на ефект календарних днів) і скоротилося на 0,1% (скоригованих) порівняно із серпнем 2019 року.

У січні-вересні 2019 року промвиробництво залишилося на рівні січня-вересня 2018 року.

Як повідомляло агентство, у серпні 2019 року промислове виробництво скоротилося на 1,7% (не скоригованих на ефект календарних днів), та на 1,6% (скоригованих) порівняно з серпнем 2018 року.

В 2018 році промислове виробництво зросло на 1,1% порівняно з 2017 роком. У 2017 році промислове виробництво скоротилося на 0,1% порівняно з 2016 роком.

Тим часом середня зарплата по Україні знизилася.

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