Промвиробництво впало на 1,1% за вересень

У вересні 2019 року промислове виробництво скоротилося на 1,1% (не скоригованих на ефект календарних днів), і на 1,3% (скоригованих) порівняно з вереснем 2018 року в той час, як ціни на товари та послуги зросли восени.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

При цьому у вересні 2019 року промислове виробництво зросло на 1,7% (не скоригованих на ефект календарних днів) і скоротилося на 0,1% (скоригованих) порівняно із серпнем 2019 року.

У січні-вересні 2019 року промвиробництво залишилося на рівні січня-вересня 2018 року.

Як повідомляло агентство, у серпні 2019 року промислове виробництво скоротилося на 1,7% (не скоригованих на ефект календарних днів), та на 1,6% (скоригованих) порівняно з серпнем 2018 року.

В 2018 році промислове виробництво зросло на 1,1% порівняно з 2017 роком. У 2017 році промислове виробництво скоротилося на 0,1% порівняно з 2016 роком.

Тим часом середня зарплата по Україні знизилася.