Промпроизводство обвалилось на 1,7% за август

В августе 2019 года промышленное производство сократилось на 1,7% (не скорректированных на эффект календарных дней) и на 1,6% (скорректированных) по сравнению с августом 2018 года после того, как в июле промышленное производство сократилось на 0,2%

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

При этом в августе 2019 года промпроизводство сократилось на 1,4% (не скорректированных на эффект календарных дней) и на 0,5% (скорректированных) по сравнению с июлем 2019 года.

В январе-августе 2019 года по сравнению с январем-августом 2018 года промпроизводство выросло на 0,1%.

Как сообщало агентство, в июле 2019 года промышленное производство сократилось на 0,2% (не скорректированных на эффект календарных дней), и на 1,1% (скорректированных) по сравнению с июлем 2018 года. Также в апреле промпроизводство выросло на 5,2%.

В 2018 году промышленное производство выросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом. В 2017 году промышленное производство сократилось на 0,1% по сравнению с 2016 годом.