Средняя зарплата обвалилась: сколько платят украинцам в разных отраслях

В августе средняя заработная плата уменьшилась по сравнению с июлем на 4%, или на 434 гривны до 10 537 гривен в месяц в то время, как показатель средней зарплаты для пенсии уменьшился

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 15 694 гривен/месяц. Самый низкий уровень зафиксирован в Черновицкой области, где средняя зарплата составила 8 017 гривен/месяц.

Средняя заработная плата населения Украины в августе, гривен:

август август в % к июлю Средняя 10 537 96,0 Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства 8 796 89,1 Промышленность 12 051 98,0 - Добывающая промышленность 16 207 99,5 - из него добыча каменного, бурого угля и торфа 11 370 98,0 - Обрабатывающая промышленность 10 532 98,9 - пищевая промышленность и переработка сельскохозяйственных продуктов, напитки и табачные изделия 7 678 97,6 - текстильная промышленность и пошив одежды, производство кожи и кожаной обуви 9 546 94,9 - производство древесины и изделий из древесины, целлюлозно-бумажная промышленность, издательская деятельность 17 828 111,9 - производство кокса, продуктов нефтепереработки 12 189 102,1 - химическое производство 19 375 96,8 - производство основныхфармацевтических продуктови препаратов 10 636 96,5 - производство резиновых и пластмассовых изделий, и других неметаллических минеральных изделий 13 952 98,5 - металлургия и обработка металла 11 097 97,0 - производство компьютеров, электронной иоптической продукции 12 585 99,3 - производство электрического и электронного оборудования 10 761 101,2 - производство машин и оборудования 10 300 96,9 - производство транспортного оборудования 11 583 95,3 - производство мебели, другой продукции, ремонт имонтаж машин и оборудования 11 137 96,3 - Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 13 637 96,8 - Водоснабжения;канализация, обращения с отходами 8 707 99,0 Строительство 9 605 100,8 Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления 11 012 99,3 Транспорт и связь 12 157 97,3 Временноеразмещениеи организация питания 7 015 102,7 Информацияи телекоммуникации 17 226 99,6 Финансовая деятельность 18 649 95,8 Операции с недвижимостью 8 745 98,6 Профессиональная, научная и техническая деятельность 14 102 98,6 Деятельность всфере административного ивспомогательного обслуживания 8 777 95,1 Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование 16 155 99,2 Образование 7 349 87,1 Здравоохранение и социальная помощь 7 067 97,3 Искусство, спорт, развлечения и отдых: 8 026 88,6 Предоставлениедругих услуг 9 345 103,0

Как сообщали Українські Новини, Украина отстает по уровню зарплаты почти от половины стран СНГ. Ранее средняя зарплата продолжила расти.