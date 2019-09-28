Средняя зарплата обвалилась: сколько платят украинцам в разных отраслях

В августе средняя заработная плата уменьшилась по сравнению с июлем на 4%, или на 434 гривны до 10 537 гривен в месяц в то время, как показатель средней зарплаты для пенсии уменьшился.\r\nОб этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.\r\nСамый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 15 694 гривен\/месяц. Самый низкий уровень зафиксирован в Черновицкой области, где средняя зарплата составила 8 017 гривен\/месяц.\r\nСредняя заработная плата населения Украины в августе, гривен:\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nавгуст\r\nавгуст в % к июлю\r\n\r\n\r\nСредняя\r\n10 537\r\n96,0\r\n\r\n\r\nСельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства\r\n8 796\r\n89,1\r\n\r\n\r\nПромышленность\r\n12 051\r\n98,0\r\n\r\n\r\n- Добывающая промышленность\r\n16 207\r\n99,5\r\n\r\n\r\n- из него добыча каменного, бурого угля и торфа\r\n11 370\r\n98,0\r\n\r\n\r\n- Обрабатывающая промышленность\r\n10 532\r\n98,9\r\n\r\n\r\n- пищевая промышленность и переработка сельскохозяйственных продуктов, напитки и табачные изделия\r\n7 678\r\n97,6\r\n\r\n\r\n- текстильная промышленность и пошив одежды, производство кожи и кожаной обуви\r\n9 546\r\n94,9\r\n\r\n\r\n- производство древесины и изделий из древесины, целлюлозно-бумажная промышленность, издательская деятельность\r\n17 828\r\n111,9\r\n\r\n\r\n- производство кокса, продуктов нефтепереработки\r\n12 189\r\n102,1\r\n\r\n\r\n- химическое производство\r\n19 375\r\n96,8\r\n\r\n\r\n- производство основныхфармацевтических продуктови препаратов\r\n10 636\r\n96,5\r\n\r\n\r\n- производство резиновых и пластмассовых изделий, и других неметаллических минеральных изделий\r\n13 952\r\n98,5\r\n\r\n\r\n- металлургия и обработка металла\r\n11 097\r\n97,0\r\n\r\n\r\n- производство компьютеров, электронной иоптической продукции\r\n12 585\r\n99,3\r\n\r\n\r\n- производство электрического и электронного оборудования\r\n10 761\r\n101,2\r\n\r\n\r\n- производство машин и оборудования\r\n10 300\r\n96,9\r\n\r\n\r\n- производство транспортного оборудования\r\n11 583\r\n95,3\r\n\r\n\r\n- производство мебели, другой продукции, ремонт имонтаж машин и оборудования\r\n11 137\r\n96,3\r\n\r\n\r\n- Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха\r\n13 637\r\n96,8\r\n\r\n\r\n- Водоснабжения;канализация, обращения с отходами\r\n8 707\r\n99,0\r\n\r\n\r\nСтроительство\r\n9 605\r\n100,8\r\n\r\n\r\nТорговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления\r\n11 012\r\n99,3\r\n\r\n\r\nТранспорт и связь\r\n12 157\r\n97,3\r\n\r\n\r\nВременноеразмещениеи организация питания\r\n7 015\r\n102,7\r\n\r\n\r\nИнформацияи телекоммуникации\r\n17 226\r\n99,6\r\n\r\n\r\nФинансовая деятельность\r\n18 649\r\n95,8\r\n\r\n\r\nОперации с недвижимостью\r\n8 745\r\n98,6\r\n\r\n\r\nПрофессиональная, научная и техническая деятельность\r\n14 102\r\n98,6\r\n\r\n\r\nДеятельность всфере административного ивспомогательного обслуживания\r\n8 777\r\n95,1\r\n\r\n\r\nГосударственное управление и оборона; обязательное социальное страхование\r\n16 155\r\n99,2\r\n\r\n\r\nОбразование\r\n7 349\r\n87,1\r\n\r\n\r\nЗдравоохранение и социальная помощь\r\n7 067\r\n97,3\r\n\r\n\r\nИскусство, спорт, развлечения и отдых:\r\n8 026\r\n88,6\r\n\r\n\r\nПредоставлениедругих услуг\r\n9 345\r\n103,0\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Украина отстает по уровню зарплаты почти от половины стран СНГ. Ранее средняя зарплата продолжила расти.