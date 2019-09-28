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28 сентября 2019, суббота, 06:20 1193
Экономика 2019-09-28T06:20:01+03:00
Українські Новини
Средняя зарплата обвалилась: сколько платят украинцам в разных отраслях

Средняя зарплата обвалилась: сколько платят украинцам в разных отраслях

Зарплата.
Зарплата.

В августе средняя заработная плата уменьшилась по сравнению с июлем на 4%, или на 434 гривны до 10 537 гривен в месяц в то время, как показатель средней зарплаты для пенсии уменьшился.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 15 694 гривен/месяц. Самый низкий уровень зафиксирован в Черновицкой области, где средняя зарплата составила 8 017 гривен/месяц.

Средняя заработная плата населения Украины в августе, гривен:

  август август в % к июлю
Средняя 10 537 96,0
Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства 8 796 89,1
Промышленность 12 051 98,0
- Добывающая промышленность 16 207 99,5
- из него добыча каменного, бурого угля и торфа 11 370 98,0
- Обрабатывающая промышленность 10 532 98,9
- пищевая промышленность и переработка сельскохозяйственных продуктов, напитки и табачные изделия 7 678 97,6
- текстильная промышленность и пошив одежды, производство кожи и кожаной обуви 9 546 94,9
- производство древесины и изделий из древесины, целлюлозно-бумажная промышленность, издательская деятельность 17 828 111,9
- производство кокса, продуктов нефтепереработки 12 189 102,1
- химическое производство 19 375 96,8
- производство основныхфармацевтических продуктови препаратов 10 636 96,5
- производство резиновых и пластмассовых изделий, и других неметаллических минеральных изделий 13 952 98,5
- металлургия и обработка металла 11 097 97,0
- производство компьютеров, электронной иоптической продукции 12 585 99,3
- производство электрического и электронного оборудования 10 761 101,2
- производство машин и оборудования 10 300 96,9
- производство транспортного оборудования 11 583 95,3
- производство мебели, другой продукции, ремонт имонтаж машин и оборудования 11 137 96,3
- Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 13 637 96,8
- Водоснабжения;канализация, обращения с отходами 8 707 99,0
Строительство 9 605 100,8
Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления 11 012 99,3
Транспорт и связь 12 157 97,3
Временноеразмещениеи организация питания 7 015 102,7
Информацияи телекоммуникации 17 226 99,6
Финансовая деятельность 18 649 95,8
Операции с недвижимостью 8 745 98,6
Профессиональная, научная и техническая деятельность 14 102 98,6
Деятельность всфере административного ивспомогательного обслуживания 8 777 95,1
Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование 16 155 99,2
Образование 7 349 87,1
Здравоохранение и социальная помощь 7 067 97,3
Искусство, спорт, развлечения и отдых: 8 026 88,6
Предоставлениедругих услуг 9 345 103,0

Как сообщали Українські Новини, Украина отстает по уровню зарплаты почти от половины стран СНГ. Ранее средняя зарплата продолжила расти.

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