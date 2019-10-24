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24 жовтня 2019, четвер, 16:43 7
Економіка 2019-10-24T17:15:02+03:00
Українські Новини
"Газпром" повинен прокачати 50 млрд куб. м газу через Україну, - НБУ

"Газпром" повинен прокачати 50 млрд куб. м газу через Україну, - НБУ

Газпром, НБУ, Транзит газа, Україна-Росія, Транзит газу через Україну
"Газпром". Фото: capital.ua

Національний банк зазначає, що компанії "Газпром" (Росія) доведеться прокачати через Україну транзитом 50 млрд куб. м газу для виконання контрактних зобов'язань у той час, як Росія готова зміняти параметри контракту на транзит газу з Україною.

Про це повідомив на прес-конференції заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, передають Українські Новини.

"Щодо транзиту газу. Ця проблема відома і до неї всі готуються... Може бути сценарій, коли в певний проміжок часу в наступному році не буде транзиту газу через територію України", - сказав він.

Сологуб також сказав, скільки російській компанії доведеться прокачати газу через територію України для виконання контрактних зобов'язань.

"Коли ми ставимо прогноз транзиту на 50 млрд кубів газу, ми виходимо з оцінок, які контрактні зобов'язання у Газпрому, скільки зараз у сховищах і коли нові газопроводи будуть введені в дію. З огляду на всі ці фактори, ми бачимо, що Газпрому доведеться прокачати через Україну як мінімум 50 млрд кубів газу в наступному році, якщо він буде виконувати свої контрактні зобов'язання", - сказав заступник голови НБУ.

Як повідомляли Українські Новини, Коболєв заявив, що "Газпром" може почати поставки газу в Україну з 2020. Також Путін готовий підписати газовий контракт з Україною на рік.

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