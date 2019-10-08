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08 октября 2019, вторник, 12:57 332
Политика 2019-10-08T12:57:30+03:00
Українські Новини
Россия готова поменять параметры контракта на транзит газа с Украиной

Россия готова поменять параметры контракта на транзит газа с Украиной

Россия готова изменить технические параметры контракта на транзит газа с Украиной при его продлении на год. Об этом во вторник, 8 октября, заявил министр энергетики России Александр Новак, сообщает ТАСС.

"Мы предложили нашим украинским партнерам, если не будет готово законодательство, если они не успеют его принять, тогда мы готовы предложить продление контракта на существующих юридических условиях. Конечно, там некие технические параметры могут поменяться, потому что ситуация по сравнению с десятилетней давностью изменилась значительно, в том числе и по потреблению газа Украиной, и по объемам транзита. Тем не менее, с точки зрения нормативной базы, можно взять старый контракт и продлить его на какое-то время, как сказал президент, до одного года можно продлить", - отметил Новак.

Он добавил, что цена на транзит газа через территорию Украины должна быть конкурентной по сравнению с ценами на транзит по другим маршрутам.

"Что касается украинской газотранспортной инфраструктуры, это одна из инфраструктур, она должна на конкурентных условиях конкурировать с другими, обеспечивать равные конкурентные цены на прокачку газа через эту инфраструктуру", - отметил Новак, добавив, что в первую очередь это будет выгодно европейским потребителям.

Как сообщали Українські Новини, Россия готова работать по европейским правилам при заключении нового транзитного контракта.

Также Россия хочет продавать газ напрямую украинским потребителям.

А Украина на трехсторонних переговорах была намерена договариваться с Европейским Союзом и Россией о 10-летнем контракте на транзит природного газа в объемах до 90 млрд куб. м в год.

Тем временем президент России Владимир Путин готов подписать газовый контракт с Украиной на год.

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