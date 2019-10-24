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24 жовтня 2019, четвер, 14:52 5 Карта
Суспільство 2019-10-24T14:55:14+03:00
Українські Новини
В кінці робочого тижня тумани накриють всю Україну, вдень потеплішає до +22

В кінці робочого тижня тумани накриють всю Україну, вдень потеплішає до +22

Погода, Прогноз погоди

В останній робочий день тижня п'ятницю 25 жовтня в Києві мінлива хмарність, без опадів, туман, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 градусів, вдень +14...+16 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, туман, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4...+10 градусів, у Закарпатті +2...+7 градусів, вдень +15...+22 градуси, у Хмельницькій області +13...+18 градусів. У Карпатах без опадів, туман, температура вночі +6...+11 градусів, вдень +14...+19 градусів. У Моршині без опадів, туман, температура вночі +7...+9 градусів, вдень +19...+21 градус. У Трускавці без опадів, туман, температура вночі +6...+8 градусів, вдень +20...+22 градуси. У Сваляві без опадів, туман, температура вночі +4...+6 градусів, вдень +20...+22 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, туман, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +3...+9 градусів, вдень +12...+18 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, туман, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4...+10 градусів, вдень +12...+17 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, туман, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +12...+18 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, туман, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +5...+11 градусів, вдень +14...+20 градусів. У Криму мінлива хмарність, без опадів, туман, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +6...+11 градусів, вдень +15...+20 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +8...+10 градусів, вдень +18...+20 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики дали прогноз погоди на листопад з зимовими морозами, снігопадами і температурними гойдалками. Раніше синоптики дали прогноз погоди на весь жовтень, зокрема, пообіцяли два бабських літа і снігопади. А згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у четвер в Україні вночі похолодає до нуля, а вдень місцями потеплішає до +24.

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