В четверг в Украине ночью похолодает до нуля, а днем местами потеплеет до +24

Погоду в Украине в четверг все еще будет определять антициклон, в зоне действия которого оказалась Украина. Так, 24 октября в Киеве переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +17…+19 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +14…+22 градуса, в Львовской области +19…+24 градуса. В Карпатах без осадков, температура ночью 0…+5 градусов, днем +13…+18 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью +6…+8 градусов, днем +19…+21 градус.

В Трускавце без осадков, температура ночью +6…+8 градусов, днем +19…+21 градус. В Сваляве без осадков, температура ночью +5…+7 градусов, днем +22…+24 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +14…+20 градусов, в Сумской области +13…+18 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+11 градусов, днем +14…+20 градусов, в Полтавской области +13…+18 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +13…+19 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, в Запорожской области +5…+10 градусов, днем +14…+20 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +15…+20 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +8…+10 градусов, днем +18…+20 градусов.

Как сообщали Українські Новини, синоптики рассказали о погоде зимой. Тем временем, синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине: ударят морозы и пойдет снег.