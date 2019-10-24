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24 жовтня 2019, четвер, 13:29 479
Політика 2019-10-24T14:08:40+03:00
Українські Новини
Богдану можуть вручити підозру за роботу на Азарова

Богдану можуть вручити підозру за роботу на Азарова

ГПУ, підозра, Богдан Андрій
Андрій Богдан. Фото: Михайло Марків/
Андрій Богдан. Фото: Михайло Марків/"BBC Україна"

Управління спецрозслідування Генеральної прокуратури розглядає питання вручення підозри чолі Офісі Президента Андрію Богдану.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в Генпрокуратурі.

"У понеділок (21 жовтня) в Управлінні спецрозслідування обговорювалося питання про наявність підстав для повідомлення про підозру Богдану", - сказав він.

Богдана підозрюють у порушенні закону під час роботи в Кабміні Миколи Азарова.

Так, на думку слідства, чинний голова Офісу Президента сприяв винесенню судами рішень про незаконне стягнення з України 3,1 млрд гривень за держгарантіями корпорації "Єдині енергетичні системи України" перед Міністерством оборони Росії.

Це було зроблено для притягнення до кримінальної ответсвнності ексголови "ЄЕСУ" і лідера партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенка.

Богдан готував юридичні матеріали Кабміну з цього процесу і допустив незаконне стягнення держкоштів, не повідомивши в прокуратуру про злочин.

Як повідомляли Українські Новини, Генеральна прокуратура звільнила начальника управління спецрозслідувань Сергія Горбатюка

.Раніше Генеральна прокуратура повідомила про наміри провести аудит діяльності управління спеціальних розслідувань.

19 вересня Верховна Рада створила Офіс генерального прокурора.

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