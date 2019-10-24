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24 жовтня 2019, четвер, 13:03 46
Суспільство 2019-10-24T15:00:03+03:00
Українські Новини
Більше 50% українців вважають масовий виїзд громадян за кордон найбільшою загрозою, - опитування

Більше 50% українців вважають масовий виїзд громадян за кордон найбільшою загрозою, - опитування

Рейтинг, Україна, Українці, Виїзд за кордон, Опитування
Український кордон. Фото: vgorodok.com
Український кордон. Фото: vgorodok.com

56% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", вважають масовий виїзд українців за кордон найбільш актуальною загрозою для України на сьогодні.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Також 46% респондентів вважають найбільш актуальною проблемою в Україні сьогодні економічний занепад, 45% - зубожіння населення, 40% - погіршення здоров'я нації, 37% - екологічні катастрофи, 36% - повномасштабну війну з Росією, 35% - зростання злочинності, деградація населення, 33% - вимирання населення, 29% - розвал країни, і девальвацію гривні, інфляцію, 22% - безвладдя, анархію, 20% - масові заворушення, 17% - встановлення диктатури, 16% - голод, 13% - міжнародну ізоляцію, тероризм.

Крім цього, 71% респондентів найбільше не вистачає миру в країні, 43% - порядку, 40% - стабільності, 37% - єдності, 36% - достатку, 30% - розвитку і справедливості, 8% - впливу у світі.

Опитування проводилося з 19 по 22 жовтня серед 2 500 респондентів у віці від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2%.

Як повідомляли Українські Новини, за опитуванням КМІС ставлення українців і росіян один до одного майже однакове.

Крім того, майже половина українців не підтримують протести проти "формули Штайнмаєра".

Тим часом більше 80% українців проти продажу земель іноземцям.

 

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