Мендель за спиною Зеленського на інтерв'ю визирала з-за стіни і махала руками

Під час інтерв'ю Володимира Зеленського для "Сьогодні" в Токіо прес-секретар глави держави Юлія Мендель визирала з-за стіни і махала руками. Дивну поведінку Юлії Мендель зауважила журналістка "Страни" Олеся Медведєва і написала про це у себе в Facebook. Протягом 11-хвилинного інтерв'ю прес-секретар президента з'являється на відео в різні моменти чотири рази. Імовірно, таким чином вона натякала журналістам, що інтерв'ю пора завершувати. "Ніколи так не робіть, будь ласка. Це найжахливіший приклад роботи прес-працівника з політиком. Непрофесійно. Жах просто", - зазначила Медведєва. Як повідомляли Українські Новини, Мендель показала журналістам на вихід під час прес-марафону. Раніше Мендель відштовхнула журналіста Андрушко, коли той намагався напряму задати питання Зеленському. Також Володимир Зеленський пожартував про скандали Юлії Мендель з журналістами. І зовсім недавно Мендель вкотре відштовхнула журналістку від Зеленського і намагалася перешкодити їй поставити запитання главі держави.