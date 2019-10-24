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24 жовтня 2019, четвер, 12:39 43
Політика 2019-10-24T14:45:03+03:00
Українські Новини
Розслідування справ Майдану зупинено, - Горбатюк

Розслідування справ Майдану зупинено, - Горбатюк

Майдан, Розслідування, Сергій Горбатюк, Злочини проти Євромайдану
Горбатюк Сергій. Фото: Facebook/Горбатюк Сергій
Горбатюк Сергій. Фото: Facebook/Горбатюк Сергій

Колишній начальник управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк заявляє, що розслідування справ Майдану зупинено.

Про це він заявив на брифінгу, передають Українські Новини.

Він зазначив, що звільнений з посади начальник управління спецрозслідувань наказом генпрокурора Руслана Рябошапки від 22 жовтня у зв'язку з "реорганізацією відомства".

За словами Горбатюка, за роки його роботи управління спецрозслідувань демонструвало вкрай високі показники. Так, було повідомлено про підозру у справах Майдану 448 особам, до суду передано 298 обвинувальних актів, винесено 57 вироків.

"На жаль, на сьогоднішній день роботу фактично призупинено", - заявив Горбатюк.

Він також зазначив, що не пройшли "переатестацію" 6 слідчих його управління, які успішно розслідували справи про вбивство активістів Евромайдана.

Горбатюк зазначив, що Рябошапка та його заступник Віктор Чумак не виконали доручення Президента Володимира Зеленського про допомогу в розслідуванні "майданівських справ".

Зокрема в новостворений департамент нагляду за "майданівскими справами" не призначені працівники, які вели розслідування цих кримінальних проваджень останні 5 років.

Як повідомляли Українські Новини, Генеральна прокуратура звільнила начальника управління спецрозслідувань Сергія Горбатюка.

Раніше Генеральна прокуратура повідомила про наміри провести аудит діяльності управління спеціальних розслідувань.

19 вересня Верховна Рада створила Офіс генерального прокурора.

Всі прокурори Генпрокуратури для призначення в Офіс генпрокурора зобов'язані пройти переатестацію.

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