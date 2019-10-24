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24 жовтня 2019, четвер, 11:41 12
Верховна Рада і партії 2019-10-24T12:02:36+03:00
Українські Новини
У партії "Голос" погодилися прийти на "поліграф-вечірку"

У партії "Голос" погодилися прийти на "поліграф-вечірку"

Корупція, Ярослав Железняк

Депутат фракції Голос і перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк заперечує, що представники депутата Антона Яценка могли пропонувати гроші для "правильного" голосування за законопроект 2047-Д усім членам цього комітету, а не тільки нібито "слугам". Про це він повідомив Радіо Свобода Ньюзрум.

"Це, як мінімум, нелогічно і неможливо. До мене і до моєї колеги (Галини Васильченко – ред.) не зверталися з такими пропозиціями, але якщо б ми дізналися про такі факти, якби до нас хтось звернувся, ми б про це дуже голосно говорили і зробили б з цього скандал", - сказав він.

У той же час, він готовий при необхідності також пройти перевірку на "детекторі брехні".

"Мабуть, ходити опозиційним депутатам у ВП на детектор трохи виглядає як-то недемократично, але, якщо будуть кликати на цю поліграф-вечірку, прийдемо. Нам-то в цьому питанні приховувати нічого", – заявив він.

Раніше Дубинський під поліграфом розповів, що не бере хабарі за законопроекти.

Офіс Президента наполягає на тому, щоб всі депутати партії у фінансовому комітеті Ради пройшли детектор брехні.

Також у понеділок, 28 жовтня, депутатів Верховної Ради від фракції "Слуга народу" збирають в 18:30 в центрі "Парковий" біля будівлі парламенту. Керівництво фракції має намір обговорити виступ Євгена Шевченка на російському телебаченні, скандал з депутатом Медяником та ситуацію в комітеті фінансів.

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