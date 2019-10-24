Трамп заявив, що повіреного США в Україні Тейлора не знає

Президент США Дональд Трамп заявив, що не знає главу дипломатичної місії США і тимчасового повіреного у справах України Вільяма Тейлора, який як раз нещодавно дав свідчення про те, що військову допомогу Україні хотіли виділити у обмін на заяви Зеленського про розслідування Байдена і втручання у вибори. Про це Трамп написав у себе в Twitter.

Крім того, Трамп ще раз підкреслив, що не було жодної "послуги за послугу" в його контактах з українським керівництвом.

"Непримиренний опонент Трампа республіканець Джон Беллингер представляє також непримиренного опонента Трампа Білла Тейлора (якого я не знаю) в свідченнях перед Конгресом. Демократи дають республіканцям нульове представництво, відсутність належного процесу і нуль прозорості (в розслідуванні звинувачень - ред). Хтось думає, що це справедливо? Незважаючи на те, що не було жодної "послуги за послугу" (допомога Україні в обмін на розслідування, зокрема проти Байдена - ред)", - написав Трамп.

У ще одному твіті глава Білого дому заявив, що було б чудово, якщо б адміністрація не давала посади його супротивникам.

"Було б чудово, якби люди в адміністрації Трампа, які (сподіваюся!) бажають найкращого, припинили б брати на роботу принципових противників Трампа, а ще гірше - нероб-демократів. Нічого доброго з ними не буває", - додав Трамп.

Тим часом Трамп заперечує тиск на Зеленського в ході цієї розмови нібито з метою розслідування проти його суперника на майбутніх президентських виборах у США - представника Демократичної партії Джо Байдена.

Раніше була пропубликована листування Офісу Президента і американських дипломатів: США затримали військову допомогу і візит Зеленського з-за справи Байдена.