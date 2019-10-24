Блескун призначений в. о. директора "Укрспирту" замість Лучечко

Кабінет Міністрів звільнив з посади виконуючого обов'язки директора державного підприємства "Укрспирт" Юрія Лучечко і призначив замість нього Сергія Блескуна.Про це повідомив міністр економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.У жовтні Блескун був призначений позаштатним радником Мілованова з питань реформування спиртової галузі.В 2015-2016 роках він обіймав посаду заступника директора "Укрспирту", а раніше - посаду комерційного директора Української горілчаної компанії Nemiroff.У вересні 2017 року Кабінет Міністрів призначив тимчасово виконуючим обов'язки директора "Укрспирту" Лучечко. До цього він був радником директора підприємства.Як повідомляли Українські Новини, Україна може залишитися без горілки через проблеми з техрегламентом. Раніше "Укрспирт" заявив, що проблеми з відвантаженням спирту пов'язані тільки з неузгодженостями в податковому законодавстві. В той же час Мінекономіки ініціює підвищення цін на алкоголь.