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  • Блескун призначений в. о. директора "Укрспирту" замість Лучечко
24 жовтня 2019, четвер, 10:05 20
Політика 2019-10-24T11:45:03+03:00
Українські Новини
Блескун призначений в. о. директора "Укрспирту" замість Лучечко

Блескун призначений в. о. директора "Укрспирту" замість Лучечко

Укрспирт, Кабмін, Тимофій Милованов, Сергій Блескун, Юрій Лучечко
Сергій Блескун. Фото: Facebook/Сергій Блескун
Сергій Блескун. Фото: Facebook/Сергій Блескун

Кабінет Міністрів звільнив з посади виконуючого обов'язки директора державного підприємства "Укрспирт" Юрія Лучечко і призначив замість нього Сергія Блескуна.

Про це повідомив міністр економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

У жовтні Блескун був призначений позаштатним радником Мілованова з питань реформування спиртової галузі.

В 2015-2016 роках він обіймав посаду заступника директора "Укрспирту", а раніше - посаду комерційного директора Української горілчаної компанії Nemiroff.

У вересні 2017 року Кабінет Міністрів призначив тимчасово виконуючим обов'язки директора "Укрспирту" Лучечко. До цього він був радником директора підприємства.

Як повідомляли Українські Новини, Україна може залишитися без горілки через проблеми з техрегламентом.

Раніше "Укрспирт" заявив, що проблеми з відвантаженням спирту пов'язані тільки з неузгодженостями в податковому законодавстві.

В той же час Мінекономіки ініціює підвищення цін на алкоголь.

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