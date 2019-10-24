Блескун призначений в. о. директора "Укрспирту" замість Лучечко

Кабінет Міністрів звільнив з посади виконуючого обов'язки директора державного підприємства "Укрспирт" Юрія Лучечко і призначив замість нього Сергія Блескуна.

Про це повідомив міністр економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.



У жовтні Блескун був призначений позаштатним радником Мілованова з питань реформування спиртової галузі.



В 2015-2016 роках він обіймав посаду заступника директора "Укрспирту", а раніше - посаду комерційного директора Української горілчаної компанії Nemiroff.



У вересні 2017 року Кабінет Міністрів призначив тимчасово виконуючим обов'язки директора "Укрспирту" Лучечко. До цього він був радником директора підприємства.



Як повідомляли Українські Новини, Україна може залишитися без горілки через проблеми з техрегламентом.

Раніше "Укрспирт" заявив, що проблеми з відвантаженням спирту пов'язані тільки з неузгодженостями в податковому законодавстві.

В той же час Мінекономіки ініціює підвищення цін на алкоголь.