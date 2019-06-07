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07 июня 2019, пятница, 06:30 185
Экономика 2019-06-07T08:30:02+03:00
Українські Новини
Минэкономики хочет повысить минимальные цены на алкоголь: больше всего подорожает водка

Минэкономики хочет повысить минимальные цены на алкоголь: больше всего подорожает водка

Алкоголь
Алкоголь

Министерство экономического развития и торговли инициирует повышение минимальных оптово-отпускных и розничных цен на алкогольные напитки.

Об этом говорится в проекте постановления министерства, передают Українськi Новини.

Согласно ему, минимальные оптово-отпускные цены на водку предлагается повысить из расчета на 1 л чистого спирта на 8,7%, или на 28 гривен до 349 гривен, розничные - на 10,7%, или на 48 гривен до 495 гривен.

Цена на конечный продукт определяется путем умножения установленной минимальной цены на крепость напитка в процентах на объем тары в литрах и деления полученного результата на 100%.

Таким образом, минимальная розничная цена за бутылку водки емкостью 0,5 л будет повышена с 89,4 гривны до 99 гривен.

При этом на "трехзвездочный" коньяк, к примеру, предлагается повысить минимальные оптово-отпускные цены на 8,4%, или на 34,8 гривны до 447 гривен из расчета за 1 литр 100%-го спирта, "четырехзвездочный" - на 9,6%, или на 43,8 гривны до 499 гривен, на виски – на 7,3%, или на 50 гривен до 732 гривен.

Минимальные розничные цены на "трехзвездочный" коньяк в случае принятия документа вырастут с 641,6 до 700 гривен, "четырехзвездочный" - с 696,6 до 763 гривен, на виски – с 895 до 960 гривен из расчета за 1 литр 100%-го спирта.

Минимальные розничные цены на сидр и перри в таре 1 л предлагается поднять на 7,4%, или на 2,2 гривны до 32 гривен, на вина виноградные натуральные в таре 0,7 и 1 л – с 42 до 46 гривен, крепленые вина и вермуты – с 49 до 54 гривен.

В пояснительной записке сказано, что действующий размер минимальных цен на алкогольные напитки введен в сентябре прошлого года и их уровень определялся по планируемым показателям на 2018 год.

С момента пересмотра минимальных цен произошел рост цен на спирт, тару, комплектующие, энергоносители.

Также, по данным ассоциации "Укрводка", произошло повышение минимальной и средней заработной платы работающих на предприятиях в этой сфере на 11% и 25% соответственно.

Поэтому в настоящее время размер минимальных цен не соответствует реальным затратам субъектов хозяйствования на производство и реализацию алкогольных напитков и нуждается в корректировке.

Как сообщали Українськi Новини, Уляна Супрун ранее заяивила, что последствия влияния алкоголя на организм человека необратимы.

Ранее эксперт дал прогноз по ценам на импортный алкоголь в 2019.

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