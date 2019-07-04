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04 июля 2019, четверг, 14:38 176
Общество 2019-07-04T14:38:35+03:00
Українські Новини
Украина может остаться без водки из-за проблем с техрегламентом

Украина может остаться без водки из-за проблем с техрегламентом

Водка. Фото: radiosvoboda.org
Водка. Фото: radiosvoboda.org

Государственное предприятие "Укрспирт" заявляет о невозможности установки необходимых для отгрузки спирта расходомеров, поскольку в законодательстве не закреплены требований к ним.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба ГП.

"Даже если они (расходомеры) будут установлены, их статус еще не урегулирован юридически, требуется согласование условий на использование этих приборов", - сказали в ГП.

"Укрспирт" отметил, что в его бюджете предусмотрены средства для приобретения и установки расходомеров, однако без законодательно закрепленного статуса таких приборов в ГП не могут провести закупки, поскольку это будет расцениваться как нецелевое использование средств.

Речь идет об изменениях в Налоговый кодекс, принятых Верховной Радой в ноябре 2018 года, которые предусматривают введение с 1 июля системы электронного администрирования реализации спирта.

Такая система предусматривает оборудование в акцизных складах, на территории которых производится спирт этиловый, на каждом месте получения и отпуска спирта расходомеров – счетчиков спирта этилового, которые предназначены для непрерывного измерения, запоминания, фиксации и отражения в электронном виде данных об объеме получения или отпуска спирта в декалитрах.

Такие данные должны быть зарегистрированы в Едином государственном реестре расходомеров – счетчиков объема произведенного спирта этилового.

При этом с 1 июля запрещается получение и реализация спирта этилового без наличия зарегистрированных расходомеров.

В свою очередь, согласно изменениям от 19 июня в утвержденный Кабинетом Министров Порядок ведения Единого государственного реестра расходомеров - счетчиков объема произведенного спирта этилового, в реестр вносится информация о соответствии таких расходомеров требованиям законодательства, устанавливающего требования к законодательно регулируемым средствам измерительной техники.

Таким документом является Технический регламент законодательно регулируемых средств измерительной техники, где отсутствует какая-либо информация о расходомерах.

В свою очередь источник в компании - одном из крупных игроков рынка, пожелавший остаться не названным, сообщил Українським Новинам, что Государственная фискальная служба приостановила отгрузку "Укрспиртом" спирта с 1 июля.

"У нас осталось спирта на 2-3 дня для выполнения контрактов на экспорт. Для производства на внутренний рынок уже нет", - рассказали в компании.

При этом эксперт водочного рынка Украины, также пожелавший остаться неизвестным, подтвердил, что система электронного администрирования реализации спирта не заработала полностью на данный момент, и это может быть связано с неустановкой расходомеров на спиртзаводах.

Как сообщали Українськi Новини, ранее "Укрспирт" заявил, что проблемы с отгрузкой спирта связанны только с несогласованностями в налоговом законодательстве.

В то же время Минэкономики инициирует повышение цен на алкоголь.

Ранее эксперт заявил, что из алкогольных напитков за 2018 год больше всего подорожала водка, а меньше всего - вино.

Больше новостей о: Водка Укрспирт Изменения в законодательство отгрузка спирта

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