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Круглый стол "Почему иностранные инвесторы не стоят в очереди за украинскими активами?"

04 июля 2019, четверг, 12:31 357
Экономика 2019-07-04T12:31:54+03:00
Українські Новини
"Укрспирт" говорит, что ему мешают отгружать спирт несогласованности в законодательстве

"Укрспирт" говорит, что ему мешают отгружать спирт несогласованности в законодательстве

Водка и спирт Фото: События
Водка и спирт Фото: События

Государственное предприятие "Укрспирт" заявляет о проблемах с отгрузкой спирта из-за несогласованности в налоговом законодательстве.

Об этом говорится в сообщении ГП, передают Українськi Новини.

Согласно ему, законом, принятым Верховной Радой в ноябре 2018 года, с 1 июля 2019 года из Налогового кодекса исключен пункт, согласно которому при отгрузке спирта этилового представитель контролирующего органа на акцизном складе предприятия делает отметку на товарно-транспортной накладной о согласовании его отпуска путем проставления штампа "Выезд разрешен" и личной подписи, а также отмечает время выезда, реквизиты акта об отгрузке и прочее.

В то же время Налоговый кодекс предусматривает, что при ввозе спирта представитель контролирующего органа на складе ликеро-водочного и водочного заводов должен сделать аналогичные действия, разрешающие въезд спирта на их территорию.

Также из пункта Кодекса, запрещающего транспортировку водки и ликеро-водочных изделий со склада без накладных и отметки контролирующего органа, исключили спирт этиловый.

В "Укрспирте" отметили, что это означает, что Кодекс регулирует транспортировку только водки и ликеро-водочных изделий, в связи с чем ГП не может сформировать товарно-транспортную накладную и зарегистрировать ее.

При этом закон о государственном регулировании производства и оборота спирта этилового предусматривает, что за вывоз спирта этилового, водки и ликеро-водочных изделий с территории акцизного склада или транспортировку такой продукции без отметки представителя органа доходов и сборов на товарно-транспортной накладной налагается штраф в размере 200% стоимости продукции, но не менее 15 тыс. гривен.

Кроме того, ГП подчеркнуло, что имеет внешнеэкономические контракты и договоры по поставкам спирта этилового, в которых определены сроки, графики, места отгрузок и штрафные санкции за нарушение условий договоров.

На данный момент ГП "Укрспирт" обратилось в Министерство финансов, Государственную фискальную службу, Министерства аграрной политики и продовольствия с просьбой в кратчайшие сроки разъяснить ГП механизмы и способы отгрузки спирта этилового.

Как сообщали Українськi Новини, Минэкономики инициирует повышение цен на алкоголь.

Ранее эксперт заявил, что из алкогольных напитков за 2018 год больше всего подорожала водка, а меньше всего - вино.

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