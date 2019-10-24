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24 жовтня 2019, четвер, 09:15 10
Силові структури 2019-10-24T10:00:02+03:00
Українські Новини
Опубліковано відео вибуху гранати у центрі Києва з загиблим ветераном АТО "Сенсеєм"

Опубліковано відео вибуху гранати у центрі Києва з загиблим ветераном АТО "Сенсеєм"

Граната, вибух гранати, вибух, Відео

У мережі з'явилося відео, на якому можна побачити вибух гранати у центрі Києва 22 жовтня, під час якого загинули учасник АТО Віктор Дегтярьов "Сенсей" і охоронець офісного будинку Михайло Нікітін.

Відповідний відеоролик на своїй сторінці у Facebook розмістив директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко.

"Цей блискавичний спалах далеко на освітленому фрагменті відео з камери спостереження на розі Пушкінської та бульвару Шевченка в 22:40:05 і є тим самим вибухом гранати, який забрав життя двох людей", - написав Шевченко.

Нагадаємо, вибух стався близько 22:50 біля будинку за адресою вулиця Пушкінська, 32. Внаслідок інциденту загинули двоє чоловіків. Також постраждала дівчина, яка в цей момент проходила поруч. Її госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

За словами очевидців, двоє чоловіків сиділи на сходинках будинку. В руках у одного з них був предмет, схожий на гранату. Чоловіки крутили і розглядали предмет. У якийсь момент свідки почули гучне клацання і побачили як річ, яку тримав один з чоловіків, впала на землю. Після цього пролунав потужний вибух. Загиблий від вибуху у Києві "Сенсей" був засновником групи спецназу.

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