Опубліковано відео вибуху гранати у центрі Києва з загиблим ветераном АТО "Сенсеєм"

У мережі з'явилося відео, на якому можна побачити вибух гранати у центрі Києва 22 жовтня, під час якого загинули учасник АТО Віктор Дегтярьов "Сенсей" і охоронець офісного будинку Михайло Нікітін.

Відповідний відеоролик на своїй сторінці у Facebook розмістив директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко.

"Цей блискавичний спалах далеко на освітленому фрагменті відео з камери спостереження на розі Пушкінської та бульвару Шевченка в 22:40:05 і є тим самим вибухом гранати, який забрав життя двох людей", - написав Шевченко.

Нагадаємо, вибух стався близько 22:50 біля будинку за адресою вулиця Пушкінська, 32. Внаслідок інциденту загинули двоє чоловіків. Також постраждала дівчина, яка в цей момент проходила поруч. Її госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

За словами очевидців, двоє чоловіків сиділи на сходинках будинку. В руках у одного з них був предмет, схожий на гранату. Чоловіки крутили і розглядали предмет. У якийсь момент свідки почули гучне клацання і побачили як річ, яку тримав один з чоловіків, впала на землю. Після цього пролунав потужний вибух. Загиблий від вибуху у Києві "Сенсей" був засновником групи спецназу.