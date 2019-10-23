Погибший от взрыва в Киеве "Сенсей" был основателем группы спецназа

22 октября в Киеве прогремел взрыв, вследствие которого погибло двое людей. Первым погибшим был охранник офисного здания - Михаил Никитин, второй - ветеран АТО Виктор Дегтярев с позывным "Сенсей" или "Купол". Об этом сообщает Украинская правда.

Погибший Виктор Дегтярев был женат, у него осталось трое детей, двое из которых несовершеннолетние. Сам АТО-шник родом из России, чьи родители были советскими военными.

Защитник Украины жил в Киеве с семьей с начала 2000-х, и был тренером по китайскому рукопашному бою в Федерации кунгфу Украины. Его прозвище "Сенсей" связано с его увлечением спортом. Одним из достижений Дегтярева было основание "Союза морских пехотинцев Украины" в 2010 году.

Дегтярев принимал участие в Революции достоинства. Сам военный рассказывал, что на Майдане возглавил боевую группу из представителей ветеранской организации морпехов.

В начале войны на востоке Украины Виктор Дегтярев организовал группу спецназа "Купол", которая в составе добробата "Донбасс" присоединилась к АТО.

Дегтярева представляли майором Нацгвардии в разных СМИ. В частности, возглавляемые им военные принимали участие в трагических боях за Иловайск 2014 года.

10 августа, "Купол" столкнулся с российскими войсками. Дегтярев рассказал, что благодаря детству, проведенному в семье военных, узнал десантников с российской Ульяновске, "бывших земляков".

Военный рассказывал, что на левой руке у него перебило сухожилия, на правой - оторвало пальцы, было ранение в реберную кость со стороны сердца.

Виктор Дегтярев.Фото:УП

После возвращения с фронта Дегтярев был советником заместителя министра обороны Петра Мехеда, помощником депутата Киевсовета от "Солидарности" Владимира Левина, продолжил заниматься тренерством и организовал секцию в школе.

Он также является основателем благотворительного фонда "Купол".

В 2017 году Дегтяреву дали статус участника боевых действий, еще два года спустя - 2 группу инвалидности. Никаких государственных наград он не получал.

Трагическая смерть ветерана произошла 22 октября. Вечером "Сенсей" виделся с военным Сергеем Тищенко, который после известия о гибели Дегтярева написал:

"Сенсей вечером, где-то в 18 часов, был в сознании, абсолютно трезвый, рассказывал, что начал перевозить вещи детей ... мы общались примерно минут 20 у кафе " Пророк "по вопросу законопроекта 2045-1 (относительно предоставления статуса и социальных гарантий АТОшника ), давал дельные советы, рассказывал о своих случаи из практики войны",- написал военный.

Виктор Дегтярев погиб в возрасте 53 лет.