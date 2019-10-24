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24 жовтня 2019, четвер, 08:14 12
Силові структури 2019-10-24T09:45:02+03:00
Українські Новини
На Донбасі загинув нацгвардієць

На Донбасі загинув нацгвардієць

Ситуація в зоні ООС, обстріли в зоні ООС, Втрати в зоні ООС
Фото: korabelov.info
Фото: korabelov.info

23 жовтня супротивник 22 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил з забороненого Мінськими угодами зброї.

Як повідомляє штаб ООС, збройні формування РФ і її найманці використовували міномети калібру 82 мм, артилерію калібру 122 мм, а також озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і інше стрілецьку зброю.

Бойовики вели вогонь поблизу Водяного на Приазов'ї, Пищевика, Павлополя, Пісків, Лебединського, Тарамчука, Старогнатівки, Луганського, Кримського, Новолуганського, Золотого та інших населених пунктів.

Як повідомляє Facebook-сторінка Бригади швидкого реагування Нацгвардії, під час виконання бойової задачі загинув старшина Дмитро Антиков. Він був головним старшиною 2-ї гаубичної артилерійської батареї.

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок, 22 жовтня, внаслідок бойових дій в зоні проведення Операції об'єднаних сил загинув від смертельного кульового поранення 35-річний сержант 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу Віталій Носкевич.

Також 19 жовтня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації і її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню. Був поранений один український військовий.

Раніше на Донбасі снайпер бойовиків вбив українського військового.

 

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