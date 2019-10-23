На Донбассе боевики убили 35-летнего сержанта из Коломыи: что о нем известно

Во вторник, 22 октября, в результате боевых действий в зоне проведения Операции объединенных сил погиб от смертельного пулевого ранения 35-летний сержант 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода Виталий Носкевич.

Об этом сообщила руководитель Центра помощи участникам АТО в Коломые Оксана Вандич, пишет "Новинарня".

"Центр помощи участникам АТО Коломыйского городского совета и Коломыйской РГА выражает искренние соболезнования семье погибшего от пули врага сержанта Носкевича Виталия Михайловича (10.08.1984 - 22.10.2019 гг.), воина в/ч А0666 (28-я бригада), жителя города Коломыя. Вечная память"- говорится в ее заметке.

Виталий Михайлович Носкевич родился 10 августа 1984, жил в городе Коломыя Ивано-Франковской области.

Как известно, 28-я "одесская" омбр держит оборону в районе города Красногоровка Донецкой области.

Согласно сводке пресс-центра штаба ООС, 22 октября неподалеку Красногоровки враг совершил обстрел с крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

По данным "Новинарні", Иван Носкевич - девятая боевая потеря Объединенных сил в октябре.

3 октября в Луганской области от пулевого ранения, нанесенного снайпером врага, погиб боец ​​14-й механизированной бригады ВСУ Юрий Тишик.

4 октября в результате вражеского обстрела у Марьинки пал старший солдат Олег Ременный из состава 1-й отдельной танковой Северской бригады ВСУ.

6 октября у Красногоровки от вражеской пули погиб старший солдат 28 омбр Иван Дейкун.

10 октября в Донецкой области в результате обстрела боевиков погиб морпех Юрий Волк с 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ.

11 октября в Днепровской областной клинической больнице им. Мечникова умер командир инженерно-саперного взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского прапорщик Вячеслав Кубрак.

15 октября в зоне ООС от пуль вражеских снайперов погибли солдат Ярослава Никоненко из 101-й бригады охраны Генштаба ВСУ и военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Громович.

16 октября в результате обстрела вблизи села Водяное в Приазовье погиб военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, старший матрос Степан Криль.

Как сообщали Українські Новини, боевики 12 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 20 октября, потерь среди украинских военнослужащих нет. 19 октября боевики 15 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил, один военнослужащий ранен.