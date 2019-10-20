На Донбассе боевики вновь применили запрещенное оружие, ранив бойца ВСУ

Вчера, 19 октября, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня. Был ранен один украинский военный. Об этом сообщает штаб ООС.

Так, сообщается, что в основном противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из стрелкового оружия и гранатометов различных систем. Также, возле Золотого-4, зафиксировано применение запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 6 вражеских обстрелов.

"За минувшие сутки, в результате обстрелов противником наших позиций, один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники огневой активности пока не проявляли. Потерь нет", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, на Донбассе снайпер боевиков убил украинского военного.

Также боевики стреляли из минометов и гранатометов и ранили воина ВСУ в субботу.